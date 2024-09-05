Удар по институту в Полтаве был просчитанным: ракета летела всего 3 минуты

Атака на Полтавский военный институт во вторник, 3 сентября, была врагом четко просчитанной, заявил в интервью NBC News президент Владимир Зеленский.
По словам Зеленского, российская "баллистика" летела всего три минуты. Многие погибли как раз во время спуска в бомбоубежище.
"Еще одна трагедия в Украине. И это факт. Они ударили, это был ракетный удар, просчитанный удар. Ракета летела где-то около 3 минут. Поэтому люди не успели спуститься в бомбоубежище. И сейчас считается, что многие из них ранены или убиты были именно в момент их спуска в бомбоубежище", - сказал он.видео дня
Люди, добавил президент, отреагировали достаточно быстро, однако времени спрятаться у них не было.
Полтавский военный институт связи. Что это?
Полтавский военный институт связи - высшее военное учебное заведение Украины. Осуществлял подготовку офицеров с высшим военно-специальным образованием для частей войск связи сухопутных войск.
Институт воспитал тысячи офицеров, которые развивали, защищали и продолжают защищать Украину.
Удар по военному институту в Полтаве - главное
Во вторник утром, 3 сентября, Россия двумя баллистическими ракетами нанесла удар по Полтавскому военному институту связи. Прилет застал людей во время их эвакуации в бомбоубежище. Известно о почти 300 раненых.
Спасатели не могли начать разбор завалов и поиск пострадавших из-за повторных воздушных тревог в течение следующего часа.
Правоохранители открыли уголовное дело по статье "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".
Комментируя атаку на Полтаву, российские террористы утверждали, что в разрушенном учебном заведении якобы находились "иностранные инструкторы", которые готовили специалистов "из всех соединений и воинских частей ВСУ".
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