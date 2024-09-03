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Трагедия в Полтаве: из-за действий РФ спасатели не могли сразу помочь людям - Каплин

Юрий Берендий
3 сентября 2024, 18:11
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Депутат Полтавского городского совета отметил, что в результате российского обстрела все больницы города заполнены ранеными.
Трагедия в Полтаве: из-за действий РФ спасатели не могли сразу помочь людям - Каплин
Из-за действий РФ спасатели не могли сразу помочь пострадавшим в Полтаве / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

После российского удара с применением баллистического вооружения по Полтаве 3 сентября спасатели не могли начать разбор завалов и поиск пострадавших из-за повторных воздушных тревог в течение следующего часа. Об этом в эфире телеканала "Киев24" сообщил депутат Полтавского городского совета Сергей Каплин.

По его словам, по состоянию на сейчас все больницы города заполнены ранеными.

"Все абсолютно больницы забиты ранеными. Все операционные столы заняты, вся армия наших медиков ... не жалея себя для того, чтобы спасать каждую жизнь", - указывает он.

видео дня

Депутат добавляет, что по состоянию на 15:00 было известно о 41 погибшем и почти 200 раненых в результате российского обстрела.

"Тревога прозвучала как раз на момент взрыва. Там был очень короткий период, в течение которого очень трудно было среагировать и добраться до бомбоубежища. Второе, тревога потом возобновлялась несколько раз в течение часа. Таким образом россияне не давали возможности спасать этих людей", - указывает он.

Депутат отмечает, что весь цинизм действий россиян заключался в том, что в результате удара было значительное количество погибших и раненых, а враг снова и снова делал попытки атаковать.

"Я там был на этой площадке. Непосредственно возле этих событий в эпицентре. Эти люди (спасатели - ред.) были вынуждены бежать в укрытие, прерывать спасательные действия", - резюмировал он.

ОТРК Искандер

Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработано научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия.

Основное назначение ракетных комплексов Искандер - это уничтожение систем ПВО и о противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км.

По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, поскольку имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПВО может сразу же привести к огромным убыткам в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобное.Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

Удар по Полтаве 3 сентября - что известно о последствиях

Напомним, как ранее сообщал Главред, 3 сентября россияне нанесли удар баллистическими ракетами по Полтаве, повлекший значительные потери среди мирного населения - погибло много людей, а более 180 получили ранения. Ракеты попали в учебное заведение и соседнюю больницу, частично разрушив одно из зданий Института связи. Люди оказались под завалами, о чем сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Оккупанты ударили по Полтаве, попав в учебное заведение и больницу. Количество погибших и раненых резко возросло. По данным, объявленным Еленой Зеленской, по состоянию на 16:15 погибли по меньшей мере 47 человек, а ранены 206.

Пресс-служба Воздушных Сил в комментарии СМИ отметила, что тревога перед ударом была объявлена из-за угрозы баллистики. Проблема в том, что ракеты долетают до приграничных с РФ областей за несколько минут, поэтому важно оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги, особенно в прифронтовых регионах.

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