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Иранскую "баллистику" будет труднее сбивать: эксперт назвал главную проблему

Яна Ставская
3 сентября 2024, 17:42
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Известно, что Иран уже больше двух лет поставляет России ударные дроны-камикадзе.
Иранскую 'баллистику' будет труднее сбивать: эксперт назвал главную проблему
Иран поставит России свою "баллистику" / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay

Главной проблемой во время сбития иранской "баллистики", которую, по слухам в прессе, Тегеран собирается передать России, могут стать особенности ее боевой части, считает военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Он отметил, что, согласно открытой информации, боевая часть этих ракет составляет 579 кг. Пр заходе на цель она отделяется, что затрудняет ее обнаружение, отслеживание и уничтожение.

"Например, цельнокорпусные ракеты ОТРК "Искандер" в этом плане проще перехватывать", - заметил Коваленко.

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По словам эксперта, иранские ракеты - это "нечто среднее между "Точкой-У" и "Искандером".

"Разработка алгоритмов противодействия нашими ПВО против них потребует времени, но было бы намного лучше, если бы наши партнёры поспешили предоставить Украине больше ЗРК, способные эффективно бороться с баллистическими целями", - прокомментировал Коваленко.

Иран передает России ракеты - главное

К слову, европейские чиновники ожидают, что Иран неизбежно поставит баллистические ракеты в страну-агрессора Россию. Этот шаг может вызвать быстрый ответ со стороны союзников Украины, пишет Bloomberg.

Иран уже предоставил России сотни беспилотников во время полномасштабной войны против Украины, но потенциальная передача баллистических ракет будет означать новый виток боевых действий.

Аналитики считают, что иранские ракеты типа Ababil или Fateh-360 Россия будет использовать по ближним целям, а "Искандеры" - по дальним.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Иранские баллистические ракеты, Ракеты Иран Инфографика
Иранские баллистические ракеты - основные характеристики / Инфографика: Главред

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