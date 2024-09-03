УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

РФ получит от Ирана ракеты Ababil или Fateh-360: чем они опасны для Украины

Анна Ярославская
3 сентября 2024, 08:43
146
Благодаря иранским ракетам Ababil или Fateh-360 страна-арессор сможет экономить "Искандеры" для ударов по дальним украинским целям.
Иранские ракеты, флаг Ирана
Иран передаст РФ баллистические ракеты для ударов по Украине / Коллаж: Главред, фото: соцсети, pixabay.com

Иран в ближайшие дни передаст России баллистические ракеты. Контракт об их поставке был заключен еще в декабре 2023 года. Об этом говорится в отчете Института изучения войны за 2 сентября.

Аналитики ISW отмечают, что Иран "неизбежно" доставит баллистические ракеты в Россию для поддержки российского вторжения в Украину.

Неназванный европейский чиновник сообщил, что Иран может начать поставки баллистических ракет в Россию "в течение нескольких дней".

видео дня

Источники европейских разведывательных служб в августе 2024 года сообщили агентству Reuters, что Иран и Россия подписали контракт в декабре 2023 года на поставку Ираном в РФ баллистических ракет ближнего радиуса действия Ababil и баллистических ракет малой дальности Fateh-360.

Источники разведки добавили, что десятки российских военнослужащих сейчас проходят в Иране подготовку по эксплуатации ракет "Фатех-360".

"Приобретение Россией баллистических ракет Ababil или Fateh-360, вероятно, позволит российским войскам наносить удары по ближним украинским целям, сохраняя при этом российские запасы ракет отечественного производства, таких как "Искандер", для ударов по дальним украинским целям", — считают эксперты ISW.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Что известно о ракетах Ababil и Fateh-360

Баллистическая ракета Ababil — небольшая по размерам иранская ракета длиной 3,7 м, которая весит 240 кг и имеет дальность до 86 км.

Эти ракеты имеют две версии: со спутниковой и инерциальной навигацией, а также имеет дополнительную оптико-электронную систему наведения на конечном участке.

Макет баллистической ракеты Ababil
Макет баллистической ракеты Ababil / Фото из открытых источников

Fateh-360 — иранская баллистическая ракета, которая имеет длину в 5,1 метра, при диаметре 368 мм, общий вес 787 кг. На боевую часть приходится 150 кг. Ракета достигает скорости 4 Маха, дальность полета - до 120 км.

Система наведения состоит из инерциальной системы и спутниковой навигации.

Эта разработка также известна под названием BM-120, а о ее существовании стало известно лишь в конце 2021 года.

Ракета Fateh-360
Ракета Fateh-360 / Фото: Defense Express

Российско-иранские отношения и влияние на войну в Украине

В августе аналитики издания Reuters сообщили, что в ближайшее время Иран может передать России баллистические ракеты малой дальности Fath 360, а также другую военную технику. В этом пакете помощи будут вероятно и "шахеды".

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран не намерен передавать Москве баллистические ракеты. Об этом заявил высокий представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Ранее западные аналитики заявили, что Иран впервые начал поставлять для россиян авиабомбы Qaem-5, которые могут использоваться для войны против Украины.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Иран новости Ирана война России и Украины Институт изучения войны
Реклама

Главное за день

Россия ночью нанесла массированный удар ракетами и "Шахедами", сбить удалось не все: детали

Россия ночью нанесла массированный удар ракетами и "Шахедами", сбить удалось не все: детали

08:47 Украина
РФ получит от Ирана ракеты Ababil или Fateh-360: чем они опасны для Украины

РФ получит от Ирана ракеты Ababil или Fateh-360: чем они опасны для Украины

08:43 Мир
РФ ударила ракетой по Запорожью: 8-летний мальчик погиб, еще один ребенок в реанимации

РФ ударила ракетой по Запорожью: 8-летний мальчик погиб, еще один ребенок в реанимации

07:25 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Заставляет немцев беситься: почему в Германии нельзя говорить «Ja Ja» - что это значит 38384

Заставляет немцев беситься: почему в Германии нельзя говорить "Ja Ja" - что это значит

Ударят грозы, дожди и штормовой ветер: синоптик назвала дату похолодания 12372

Ударят грозы, дожди и штормовой ветер: синоптик назвала дату похолодания

Прямо в день рождения: предательница Регина Тодоренко осталась без мужа 12014

Прямо в день рождения: предательница Регина Тодоренко осталась без мужа

Только современный Шерлок Холмс найдет цифру 5: загадку нужно разгадать за 7 секунд 6903

Только современный "Шерлок Холмс" найдет цифру 5: загадку нужно разгадать за 7 секунд

Последние новости

09:59

"Пьянка с детьми": россияне рвут и мечут от поступка Аллы Пугачевой

09:42

Как убрать желтые пятна и разводы на ванной без химии: 3 народные средства

09:22

Дроны ударили по российской Твери: в РФ скулят, что под ударом оказался аэродромВидео

08:47

Россия ночью нанесла массированный удар ракетами и "Шахедами", сбить удалось не все: детали

08:43

РФ получит от Ирана ракеты Ababil или Fateh-360: чем они опасны для Украины

У России мало сил для захвата Покровска, но окружение города возможно – майор ВСУ ГетьманУ России мало сил для захвата Покровска, но окружение города возможно – майор ВСУ Гетьман
08:00

Известная украинская певица высказалась о Klavdia Petrivna - детали

08:00

Украина застала Россию врасплох, разрушена главная ставка Путина

07:25

РФ ударила ракетой по Запорожью: 8-летний мальчик погиб, еще один ребенок в реанимации

07:05

Увлекательная загадка для самых умных: лишь единицы догадаются за 8 секунд

Реклама
06:50

ВСУ восстановили утраченные позиции возле Покровска - ISW

06:32

Одно из самых сложных испытаний в истории 21 векамнение

05:15

"Свет может быть четыре часа в сутки": эксперт описала сценарий отключений зимой

04:23

Когда и как пересаживать розы: садоводы поделились секретами на вес золота

03:33

Угроза сопоставима с Чернобылем: чем грозит Украине авария на Курской АЭЭ

03:00

112 лет под водой: ученые показали, как выглядит затонувший Титаник - фотоФото

02:45

Начштаба "Азова" рассказал о будущих планах РФ, если она захватит Покровск

02:30

Лимонная кислота против засора: пробивное средство ошарашит результатомВидео

01:48

К Земле несется астероид, размером в два футбольных поля: какова угроза

00:57

Одна из стран НАТО поддержала направление пилотов-ветеранов в Украину для F-16

00:07

Еще два "золота": в каких дисциплинах Украина лучшая на Паралимпиаде-2024

Реклама
02 сентября, понедельник
23:36

Есть пострадавшие и погибшие, повреждены дома: РФ ударила баллистикой по ДнепруВидео

23:00

Руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого уволили: что стоит знать

22:58

Десант РФ прорвался и пытается обойти Угледар с флангов - DeepState

22:55

Россияне приближаются к Покровску, ВСУ вышли из Новогродовки - офицер

22:53

После двухнедельного пожара: в сети появились снимки сгоревшей нефтебазы в РФВидео

22:32

В Польше просят сбивать ракеты России: в НАТО резко отреагировали на это

22:22

В МИД "припечатали" Монголию: делит с Путиным ответственность за преступления

22:02

США нашли место, где Россия прячет ядерную ракету "Буревестник" - Reuters

21:57

Бездомные Сибири и "Африканский корпус": кого РФ мобилизует для войны

21:34

"Мы завершим эту войну": у Зеленского анонсировали внезапное увеличение ударов по РФ

21:26

Атаки за 3 тысячи километров: названы цели дальнобойных ударов Украины по РФ

21:15

Когда ожидать следующий массированный ракетный удар от РФ: прогноз аналитиков

20:27

Нужно опередить РФ: Зеленский назвал условие развития ракетной программы Украины

20:12

Иран готовит крупную поставку баллистических ракет для РФ: в Bloomberg раскрыли угрозы

20:11

Coca-Cola и 10 минут времени: способ, как быстро отмыть налет унитаза

19:56

В Польше открестились от слов своего же министра о сбитии ракет РФ

19:36

Только современный "Шерлок Холмс" найдет цифру 5: загадку нужно разгадать за 7 секунд

19:30

Атака ракетами и дронами: в КГВА назвали вероятные цели новых ударов РФ по Киеву

19:30

Путину грозит ультиматум от Украины, красные линии окончательно перечеркнутымнение

19:29

Ударят грозы, дожди и штормовой ветер: синоптик назвала дату похолодания

Реклама
19:22

Жестокие бои за Покровск: Мусиенко дал неутешительный прогноз на осень

19:14

Влияние на людей и технику: прогноз магнитных бурь на 2-4 сентября

19:10

График отключения света на 3 сентября: в какие часы не будет электроэнергии

18:45

Вредителей просто не станет: самые полезные цветы для красивого сада

18:42

Восстановление Чигиринской АЭС: Кошарная раскрыла, почему станция не нужна Украине

18:40

2 очень сложных периода в сентябре: названы даты, когда нужно быть осторожнымиВидео

18:40

Ровенская АЭС была на грани: подробности одной из последних атак РФ на Украину

18:22

Зеленский раскрыл цель Курской операции и назвал самую "горячую" точку на фронте

18:07

Когда закончится война: военный назвал единственный способ остановить РФВидео

17:54

Массированная атака на Киев: почему РФ "засыпает" город ракетами - эксперты

^
Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Операция в Курской области
Тысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на Курщине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоГоловоломкиВсе о шоу-бизнесеТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПрогноз погодыМагнитные бури
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщине
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять