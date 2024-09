РФ получит от Ирана ракеты Ababil или Fateh-360: чем они опасны для Украины

Иран в ближайшие дни передаст России баллистические ракеты. Контракт об их поставке был заключен еще в декабре 2023 года. Об этом говорится в отчете Института изучения войны за 2 сентября.

Аналитики ISW отмечают, что Иран "неизбежно" доставит баллистические ракеты в Россию для поддержки российского вторжения в Украину.

Неназванный европейский чиновник сообщил, что Иран может начать поставки баллистических ракет в Россию "в течение нескольких дней".

Источники европейских разведывательных служб в августе 2024 года сообщили агентству Reuters, что Иран и Россия подписали контракт в декабре 2023 года на поставку Ираном в РФ баллистических ракет ближнего радиуса действия Ababil и баллистических ракет малой дальности Fateh-360.

Источники разведки добавили, что десятки российских военнослужащих сейчас проходят в Иране подготовку по эксплуатации ракет "Фатех-360".

"Приобретение Россией баллистических ракет Ababil или Fateh-360, вероятно, позволит российским войскам наносить удары по ближним украинским целям, сохраняя при этом российские запасы ракет отечественного производства, таких как "Искандер", для ударов по дальним украинским целям", — считают эксперты ISW.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.