РФ получит от Ирана ракеты Ababil или Fateh-360: чем они опасны для Украины

Благодаря иранским ракетам Ababil или Fateh-360 страна-арессор сможет экономить "Искандеры" для ударов по дальним украинским целям.

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Иран передаст РФ баллистические ракеты для ударов по Украине / Коллаж: Главред, фото: соцсети, pixabay.com

Иран в ближайшие дни передаст России баллистические ракеты. Контракт об их поставке был заключен еще в декабре 2023 года. Об этом говорится в отчете Института изучения войны за 2 сентября.

Аналитики ISW отмечают, что Иран "неизбежно" доставит баллистические ракеты в Россию для поддержки российского вторжения в Украину.

Неназванный европейский чиновник сообщил, что Иран может начать поставки баллистических ракет в Россию "в течение нескольких дней".

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Источники европейских разведывательных служб в августе 2024 года сообщили агентству Reuters, что Иран и Россия подписали контракт в декабре 2023 года на поставку Ираном в РФ баллистических ракет ближнего радиуса действия Ababil и баллистических ракет малой дальности Fateh-360.

Источники разведки добавили, что десятки российских военнослужащих сейчас проходят в Иране подготовку по эксплуатации ракет "Фатех-360".

"Приобретение Россией баллистических ракет Ababil или Fateh-360, вероятно, позволит российским войскам наносить удары по ближним украинским целям, сохраняя при этом российские запасы ракет отечественного производства, таких как "Искандер", для ударов по дальним украинским целям", — считают эксперты ISW.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Что известно о ракетах Ababil и Fateh-360

Баллистическая ракета Ababil — небольшая по размерам иранская ракета длиной 3,7 м, которая весит 240 кг и имеет дальность до 86 км.

Эти ракеты имеют две версии: со спутниковой и инерциальной навигацией, а также имеет дополнительную оптико-электронную систему наведения на конечном участке.

Макет баллистической ракеты Ababil / Фото из открытых источников

Fateh-360 — иранская баллистическая ракета, которая имеет длину в 5,1 метра, при диаметре 368 мм, общий вес 787 кг. На боевую часть приходится 150 кг. Ракета достигает скорости 4 Маха, дальность полета - до 120 км.

Система наведения состоит из инерциальной системы и спутниковой навигации.

Эта разработка также известна под названием BM-120, а о ее существовании стало известно лишь в конце 2021 года.

Ракета Fateh-360 / Фото: Defense Express

Российско-иранские отношения и влияние на войну в Украине

В августе аналитики издания Reuters сообщили, что в ближайшее время Иран может передать России баллистические ракеты малой дальности Fath 360, а также другую военную технику. В этом пакете помощи будут вероятно и "шахеды".

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран не намерен передавать Москве баллистические ракеты. Об этом заявил высокий представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Ранее западные аналитики заявили, что Иран впервые начал поставлять для россиян авиабомбы Qaem-5, которые могут использоваться для войны против Украины.

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