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Иран вооружает РФ новейшими авиабомбами: в Bild назвали вероятные цели ударов

Алексей Тесля
27 мая 2024, 21:23
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Иранский дрон с новыми ракетами должен был атаковать Украину, пишет Юлиан Рёпке.
Qaem-5
РФ начала применять бомбы Qaem-5 / Коллаж: Главред, Фото: Bild

Иран впервые поставил России новейшие авиабомбы Qaem-5 ("Каим-5"), которые могут использоваться для ударов по Украине.

Об этом сообщает эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Рёпке, комментируя видеозапись из Курской области, где разбился тяжёлый иранский беспилотник Qods Mohajer-6.

Эксперт обратил внимание на то, что БПЛА нёс на борту новейшие иранские управляемые авиабомбы Qaem-5. Он отмечает, что в самом Иране их поставили на вооружение только в 2019 году.

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"По всей видимости, дрон должен был атаковать Сумскую область, но по неизвестной причине упал", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что ранее ВС РФ не применяли высокоточные Qaem-5 в Украине. По словам Рёпке, их использование говорит о "новом уровне" военного сотрудничества Тегерана и Москвы.

Военная помощь Ирана РФ - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Иран продолжит вооружать РФ. Главную роль в управлении Ираном играет духовный лидер – аятолла Али Хаменеи, напомнил Александр Кочетков.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Иран передал России баллистику для ударов до 700 км. Иран становится все более важным поставщиком и также извлек выгоду из этих отношений.

Как сообщалось ранее, Россия помогает Ирану улучшить его возможности по сбору спутниковых данных и предлагает помощь Тегерану в области ракет, противовоздушной обороны и военной электроники. Тегеран планирует закупить у России истребители Су-35. Также страна хочет закупить другую военную технику, в том числе радары и ударные вертолеты.

Что известно о Bild

Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.

Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение.

В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

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