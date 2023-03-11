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Иран расширяет сотрудничество с РФ: заключен договор на приобретение российских истребителей Су-35

11 марта 2023, 21:33
Иранские СМИ утверждают, что российский истребитель является одним из самых мощных истребителей четвертого и более поколения в мире.
Иран, Су-35
Иран объявил о заключении договора с РФ о покупке Су-35 / pixabay.com, Википедия

В субботу, 11 марта, постоянное представительство Ирана при ООН сообщило о завершении заключения контракта с страной-агрессором Россией на закупку истребителей четвертого поколения Су-35. Об этом пишет иранское издание Irib News Agency.

Как отметил представитель Ирана в ООН Амир Саид Иравани, эти истребители технически приемлемы для его государства. Такой контракт стал возможным после того, как в 2020-м закончилось действие эмбарго ООН на закупку вооружения.

Иранские СМИ утверждают, что российский истребитель является одним из самых мощных истребителей четвертого и более поколения в мире. Он может обнаруживать 30 целей и одновременно поражать 8. Истребитель оснащен ракетами класса "воздух-воздух", "воздух-земля", противокорабельными и противорадиолокационными ракетами, а также имеет возможность стрельбы бомбами, лазерными, спутниковыми и радиолокационными ракетами.

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Заметим, что в течение последнего года Иран значительно расширил свои отношения с Россией в различных отраслях, включая военную сферу. По этому поводу неоднократно выражали обеспокоенность в США.

Сотрудничество России и Ирана

Напомним, в конце января, в городе Исфахан (Иран) прогремел взрыв на заводе Министерства обороны, который специализируется на производстве боеприпасов. Завод атаковали беспилотники. Согласно данным Королевского Объединенного института оборонных исследований (RUSI), вблизи Исфахана расположено иранское предприятие Shahed Aviation Industries, производящее дроны-камикадзе Shahed 131/136.

После этого полковник ВСУ, военный эксперт Олег Жданов отмечал, что взрывы в Иране, которые могли задеть завод по производству дронов-камикадзе, могут оставить Россию без беспилотников, применяемых агрессором против Украины.

Также ранее сообщалось, что страна-оккупант Россия и ее союзник Иран из-за неэффективных санкций Запада завладели компонентами из США для производства ударных дронов-камикадзе. Большинство западных государств, чьи детали были обнаружены в иранских беспилотниках, отрицают их прямые поставки Москве, Тегерану или Минску.

Недавно стало известно, что Иран тайно передал стране-агрессору России около 100 миллионов пуль и 300 тысяч снарядов. Их доставили в РФ кораблями в начале 2023 года, вероятно, для войны против Украины. Такие грузы перевозили суда Musa Jalil и Begey, которые 10 и 12 января вышли из иранского порта под российским флагом.

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война в Украине Иран Су-35 война России и Украины
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