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РФ тайно получила от Ирана ракеты, 300 тысяч снарядов и 100 миллионов пуль – Sky News

8 марта 2023, 12:35
Груз перевозили кораблями, наполнив боеприпасами около 200 тысяч контейнеров. Чтобы обойти санкции, РФ расплатилась наличными деньгами.
Российский корабль, флаг России, флаг РФ
Иран тайно передал России 100 миллионов пуль и 300 тысяч снарядов/ Минобороны РФ, УНИАН, pixabay.com

Иран тайно передал стране-агрессору России около 100 миллионов пуль и 300 тысяч снарядов. Их доставили в РФ кораблями в начале 2023 года, вероятно, для войны против Украины.

Такие грузы перевозили суда Musa Jalil и Begey, которые 10 и 12 января вышли из иранского порта под российским флагом. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники в британских спецслужбах.

Корабли шли через Каспийское море. Они по неизвестным причинам несколько дней останавливались у берегов Туркменистана. 27 января 2023 года суда прибыли в российский порт Астрахань, а покинули его лишь 3 февраля.

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Отмечается, что на двух судах было около 200 контейнеров с оружием и боеприпасами. Источник сообщил, что Иран мог передать России:

  • 40-мм гранаты для гранатометов,
  • 107-мм противотанковые ракеты,
  • минометные снаряды разных размеров-60 мм, 81 мм и 120 мм,
  • артиллерийские ракеты (130 мм, 122 мм и 152 мм),
  • бронебойные снаряды (115 мм и 125 мм),
  • 100 миллионов пуль разного размера для автоматов, пулеметов и пистолетов,
  • 10 тысяч бронежилетов и шлемов.

Для того, чтобы обойти санкции, страна-агрессор РФ расплатилась за эти товары наличными.

Сотрудничество России и Ирана

Напомним, в конце января, в городе Исфахан (Иран) прогремел взрыв на заводе Министерства обороны, который специализируется на производстве боеприпасов. Завод атаковали беспилотники. Согласно данным Королевского Объединенного института оборонных исследований (RUSI), вблизи Исфахана расположено иранское предприятие Shahed Aviation Industries, производящее дроны-камикадзе Shahed 131/136.

После этого полковник ВСУ, военный эксперт Олег Жданов отмечал, что взрывы в Иране, которые могли задеть завод по производству дронов-камикадзе, могут оставить Россию без беспилотников, применяемых агрессором против Украины.

Также ранее сообщалось, что страна-оккупант Россия и ее союзник Иран из-за неэффективных санкций Запада завладели компонентами из США для производства ударных дронов-камикадзе. Большинство западных государств, чьи детали были обнаружены в иранских беспилотниках, отрицают их прямые поставки Москве, Тегерану или Минску.

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