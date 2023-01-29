Россия может остаться без БПЛА и ракет от Тегерана: Жданов объяснил ситуацию со взрывами в Иране

Если в результате взрывов в Иране был нанесен урон заводу по производству дронов-камикадзе, Москва столкнется с проблемами, считает военный эксперт Олег Жданов.

Россия может остаться без следующей партии "шахедов" - Жданов / Коллаж УНИАН, mil.in.ua, скриншот YouTube

Взрывы в Иране, которые могли затронуть завод по производству дронов-камикадзе, могут оставить Россию без беспилотников, применяемых агрессором против Украины. Если в иранском государстве началось внутренние противостояние и оно превратится в гражданскую войну, тогда Тегеран полностью прекратит какие-либо военные поставки Москве. Об этом заявил полковник ВСУ, военный эксперт Олег Жданов.

В комментарии Главреду он рассказал о том, что взрывы в Иране важны для Украины – если удары действительно пришлись на военные объекты, страна-оккупант останется без следующей партии ударных БПЛА и ракет.

"В любом случае, взрывы на всех перечисленных объектах важны для Украины, ведь они значат, что Россия не получит следующую партию "шахедов", а также баллистические ракеты из Ирана", - отметил Жданов.

Более того, в случае гражданской войны в Иране, в которую могут перерасти обострение и беспорядки, Тегеран и вовсе откажет Москве в любых вооружениях. Агрессор РФ столкнется с проблемами в ударах по Украине ракетами и дронами-камикадзе.

"Если в Иране началось внутреннее противостояние, оно может вылиться в гражданскую войну, и тогда ни о каких поставках России речи быть не может. Если это внешнее противостояние, тогда тем более – Иран не отдаст ни одного патрона и ни одного снаряда, чтобы не ослабить свои военные возможности.

Для России дестабилизация ситуации в Иране будет очень болезненна. Ведь без иранских "шахедов" и баллистических ракет ее возможности в плане нанесения по Украине ударов ракетами и дронами будут существенно ослаблены. Да, у России есть свои ракеты, но их очень мало и становится все меньше и меньше.

Потому все это существенно повлияет и на безопасность наших граждан, находящихся в Украине, и на огневые возможности Российской Федерации по нанесению нам ущерба", - объяснил ситуацию Жданов.

Также, по мнению эксперта, Россия в таком случае не сможет перегружать украинскую систему противовоздушной обороны, поскольку у нее для этого не будет столько дронов.

"Еще одна сложность, с которой столкнется РФ, лишившись иранских беспилотников, связана со следующим моментом. Когда Россия наносит по украинским городам ракетные удары, она старается беспилотниками перегрузить наше ПВО, чтобы мы расходовали ракеты ПВО и ПРО на "шахеды", а российские ракеты в большем количестве долетали до целей. Хотя и самими "шахедами" она старается наносить огневое поражение. Мало того, что эта возможность у РФ пропадет, так и она лишится еще и возможности перегружать наше ПВО. Для России это будет огромный минус", - добавил эксперт.

Кроме того, даже если России и удалось наладить производство дронов, в случае проблем в Иране она все равно их не сможет собирать, поскольку не будет комплектующих.

"К слову, при этом неважно, есть ли у России свое производство беспилотников. Даже если она успела таковое наладить (известно, что на заводе в Гомеле собирают эти "шахеды"), остается вопрос комплектующих, которые поступали из Ирана. Самолеты из Тегерана сначала летали в Москву, теперь в Минск. А раз комплектующих не будет, то и дронов не будет. Так что и собственное производство дронов России, существенно зависящее от поставок из Ирана, тоже усложнится", - подчеркнул Олег Жданов.

Взрывы в Иране

В ночь на 29 января на территории Ирана были нанесены удары по военным объектам. Иранское Минобороны сообщало, что били по военному предприятию в Исфахане. Ударами дронов была повреждена кровля одного из цехов. В городе Азершехр произошел масштабный пожар на нефтехимическом заводе, взорвались резервуары с нефтью.

По данным Королевского Объединенного института оборонных исследований, неподалеку от Исфахана расположено предприятие Shahed Aviation Industries, которое производит дроны-камикадзе 131/136.

Официальной информации о том, был ли реально нанесен урон заводу, который производит дроны-камикадзе, пока нет.

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