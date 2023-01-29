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В Иране беспилотники атаковали завод Минобороны, на котором производят боеприпасы

29 января 2023, 09:01
Вблизи города Исфахан, где прогремел взрыв, расположено иранское предприятие Shahed Aviation Industries, производящее дроны-камикадзе Shahed 131/136.
В Иране на заводе боеприпасов прогремел взрыв
В Иране на заводе боеприпасов прогремел взрыв / скриншот

В городе Исфахан (Иран) прогремел взрыв на заводе Министерства обороны, который специализируется на производстве боеприпасов. Завод атаковали беспилотники, пишет иранское издание Iribnews.

Согласно данным Королевского Объединенного института оборонных исследований (RUSI), вблизи Исфахана расположено иранское предприятие Shahed Aviation Industries, производящее дроны-камикадзе Shahed 131/136.

По словам заместителя по вопросам политической безопасности главы Исфахана Мохаммад-Реза Джан Нишари, на завод была осуществлена неудачная атака беспилотников.

Нишари заявил, что один из беспилотников был поражен средствами противовоздушной обороны и сбит, а два других попали в оборонительные ловушки и уничтожены.

Чиновник добавил, что в результате воздушной атаки были нанесены незначительные повреждения крыши завода, обошлось без жертв, при этом центр не выведен из строя.

В Иране беспилотники атаковали завод Минобороны, на котором производят боеприпасы
Взрыв на заводе Минобороны в Иране / скриншот

Кроме удара по военному объекту в городе Исфахан, в иранском городе Шахид-Салими в провинции Восточный Азербайджан загорелся крупный завод по производству моторных масел. Отмечается, что объект также подвергся атаке беспилотников, сообщает издание IRNA.

Участие Ирана в войне против Украины

РФ атакует украинские города иранскими дронами-камикадзе Shahed 131/136.

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян признал поставки дронов России. По его словам, это было еще до начала полномасштабной российско-украинской войны и в небольших количествах

Иран попросил у министра иностранных дел Дмитрия Кулебы доказательства того, что Россия использует иранские дроны против Украины.

В начале января представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что оккупант РФ ожидает поступления от Ирана партии дронов-камикадзе. Всего контракт предусматривает поставки агрессору России 1750 БПЛА.

Telegram-канал генерал СВР писал о том, что Иран задерживает поставки дронов и баллистических ракет стране-агрессору РФ, и на фоне этой новости в Кремле произошел разговор на повышенных тонах между российским диктатором Владимиром Путиным и секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым.

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