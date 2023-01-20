Патрушев в истерике: СМИ рассказали о скандале в Кремле из-за войны в Украине

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев жестко раскритиковал диктатора Владимира Путина.

Владимир Путин и Николай Патрушев поговорили на повышенных тонах / Фото Reuters, Википедия

Иран задерживает поставки дронов и баллистических ракет стране-агрессору РФ, и на фоне этой новости в Кремле произошел разговор на повышенных тонах между российским диктатором Владимиром Путиным и секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым. Об этом пишет Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ.

По данным канала, Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Ибрахимом Раиси.

"Иранское руководство задерживает поставки баллистических ракет, пусковых установок к этим ракетам и беспилотных летательных аппаратов. То небольшое количество баллистических ракет, которое уже поставлено, без пусковых установок бесполезно (...) Путин очень просил иранского коллегу поторопиться с отправками, но получил традиционно "восточные" обещания", - говорится в сообщении.

На вечернем совещании в режиме видеосвязи с представителями руководства силового и военного блоков Путин поделился неоднозначными результатами телефонных переговоров с президентом Ирана и "нарвался".

"С слабо завуалированным раздражением и плохо скрываемой критикой предыдущих решений президента выступил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Он поинтересовался, какими силами президент собирается проводить готовящееся наступление сразу на нескольких направлениях на фронте в свете передачи Украине новых объемов вооружений со стороны Запада. Полюбопытствовал Патрушев, как Путин собирается выигрывать войну или хотя бы удерживать "новые территории", которые, по конституции, теперь входят в состав России, и как президент собирается заключать мир или как минимум переходить к перемирию (…) Финальными вопросами были - как сильно замерзла Европа, насколько серьёзно сказался "миграционный" кризис с украинскими беженцами на решимости Запада и, самое интересное, дословно: "на х*ра выдвигать такие ультиматумы, за которыми следуют собственные поражения", - пишет Генерал СВР.

После выступления Патрушева президент произнес короткую речь переходящую в крик с обвинениями в адрес военного руководства и закрыл совещание.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов после совещания якобы связался с Патрушевым и высказал свою поддержку всему сказанному секретарем Совбеза.

"Глобального раскола в путинском окружении пока нет, но система от внутреннего напряжения трещит по швам и любое резкое движение может стать триггером к её обрушению", - резюмировали на канале.

Как сообщал Главред, в России внезапно заговорили об окончании войны против Украины. Правда, на переговоры с президентом Украины не согласны. Такое заявление озвучил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Тем временем военный эксперт Алексей Мельник считает, что война в Украине приближается к очередной фазе кульминации. Россия аккумулирует силы для того, чтобы в ближайшее время попытаться добиться перелома в войне, перехватить инициативу.

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