"Как дальше жить, я не представляю себе": Лавров заговорил о завершении войны в Украине

Глава МИД РФ исключил возможность переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Требования он назвал неприемлемыми для России.

Сергей Лавров заговорил о завершении войны / ua.depositphotos.com

В России внезапно заговорили об окончании войны против Украины. Правда, на переговоры с президентом Украины не согласны.

Такое заявление озвучил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании МИД РФ 18 января.

По его словам, "война когда-нибудь закончится", а Москва якобы сможет "отстоять правду".

"Война когда-нибудь закончится, мы все равно отстоим свою правду, но как дальше жить, я пока не представляю себе. Все будет зависеть от того, какие выводы сделает Европа", – сказал глава МИД РФ.

Сергей Лавров / скриншот

При этом Лавров исключил возможность переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он назвал неприемлемыми для России требования, предъявляемые украинским лидером.

"О переговорах с Зеленским не может быть и речи. Хотя бы потому, что он законодательно запретил проводить подобные переговоры с российским правительством", – сказал Лавров.

Также он перечислил требования, озвученные ранее украинской стороной, которые Россию не устраивают, а именно "раскаяние Россией за совершенные военные преступления, трибунал, осуждение РФ и тому подобное".

Переговоры Украины и России

13 января российская сторона вновь заговорила о проведении переговоров с Украиной. Но на этот раз представители страны-агрессора хотят "прямых переговоров без участия посредников". Как сказал директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, прямые переговоры без посредников – это "лучший вариант".

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что хозяин Кремля Владимир Путин не может быть субъектом переговоров с миром, поскольку у него больше нет политических перспектив в своем же государстве. Шанс для российского государства сохраниться – перезагрузка элит.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил, что Россия постоянно говорит о возможности переговоров с Украиной, потому что это нужно им для укрепления своей армии и нового наступления на Украину. Такие переговоры стали бы для Путина лишь прикрытием, ни на какие результаты российский диктатор и не ориентируется.

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