Россия ждет новую партию дронов-камикадзе из Ирана: в ГУР рассказали детали

Страна-агрессор РФ в рамках контракта с Ираном должна получить 1750 ударных дронов-камикадзе, сказал представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

Россия ранее завозила иранские дроны партиями 250-300 штук - ГУР / Коллаж УНИАН, mil.in.ua

Оккупант Россия ожидает поступления очередной партии дронов-камикадзе от Ирана. Какое количество ударных беспилотников получит Москва – пока неизвестно. Контракт предусматривает 1750 БПЛА, около 660 дронов оккупанты уже использовали. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

В интервью РБК-Украина он рассказал о том, что российские оккупанты должны получить дополнительную партию ударных иранских дронов, но относительно их количества данных пока нет.

"На сегодняшний день они использовали примерно 660 дронов "Шахедов". По контракту предусмотрено 1750. Нужно время для их доставки и подготовки", - объяснил ситуацию Скибицкий.

По его словам, оккупанты активно применяли большое количество ударных БПЛА, запасы которых им нужно пополнять. В основном, они завозят дроны партиями 250-300 единиц.

"По нашим данным, сейчас у них будет очередная партия поставки. Сколько это будет - будем еще уточнять. Как правило, до этого они завозили партиями 250-300 штук. Посмотрим, как будет в этот раз", - подчеркнул Вадим Скибицкий.

Удары России дронами из Ирана по Украине

Президент Владимир Зеленский ранее рассказал о том, что агрессор Россия намеревается провести длительную атаку иранскими дронами по Украине. Москва может бить в ночное время.

По словам Зеленского, цель оккупантов – война на истощение.

Бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев заявлял, что агрессор Россия специально атакует дронами Украину в ночное время суток. Оккупанты делают это для того, чтобы попытаться обойти ПВО Украины, так как в темное время установить вражеские беспилотники в небе гораздо сложнее.

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что за первые двое суток 2023 года украинские войска сокрушили 84 иранских беспилотника. Речь идет о 100% показателе сбития дронов. Всего за время полномасштабной войны силы обороны Украины уничтожили приблизительно 1,5 тысяч российских БПЛА.

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