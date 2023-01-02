"Ночи будут неспокойными": Россия планирует длительную атаку "Шахедами" - Зеленский

Прошло только два дня 2023 года, а украинские силы ПВО сбили уже более 80 иранских дронов.

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты хотят снова ударить иранскими дронами-камикадзе Shahed по Украине.

В вечернем обращении президент отметил, что они планируют длительную атаку.

Прошло только два дня 2023 года, а украинские силы ПВО сбили уже более 80 иранских дронов, которые россияне запустили по нашей стране.

"В ближайшее время это количество может вырасти, потому что в эти недели ночи могут быть довольно неспокойными. У нас есть информация, что Россия планирует длительную атаку "Шахедами". Ее ставка может быть на истощение. На истощение наших людей, ПВО, нашей энергетики. Но должны сделать - и сделаем все, - чтобы и эта цель террористов провалилась, как и все остальные", - подчеркнул президент.

Зеленский также поблагодарил за успешную защиту неба воздушные командования "Центр", "Юг" и "Восток".

Атака дронов-камикадзе

Напомним, ночью 2 января в ряде областей Украины, в том числе в Киеве и области, была объявлена воздушная тревога из-за атаки дронов-камикадзе. Воздушная тревога длилась более 4 часов. За время атаки сили ПВО сбили в столице 20 вражеских целей.

Как сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, российские войска в ночь на 2 января запустили несколько волн "Шахедов". В Киеве были слышны взрывы.

Один из обломков дрона-камикадзе упал в Деснянском районе столицы. Был госпитализирован 19-летний парень.

Читайте также: