Ночная атака дронов: над Киевом сбили 20 российских целей, есть пострадавший

Российские оккупанты в ночь на 2 января запустили несколько волн "Шахедов". В Киеве были слышны взрывы.

Прошлой ночью РФ атаковала Киев дронами / pixabay.com, Telegram

Ночью 2 января в ряде областей Украины, в том числе в Киеве и области, была объявлена воздушная тревога из-за атаки дронов-камикадзе. Воздушная тревога длилась более 4 часов. За время атаки сили ПВО сбили в столице 20 вражеских целей.

Как сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, российские войска в ночь на 2 января запустили несколько волн "Шахедов". В Киеве были слышны взрывы.

Один из обломков дрона-камикадзе упал в Деснянском районе столицы. Был госпитализирован 19-летний парень.

"19-летний молодой человек получил резаную рану стопы (наступил по неосторожности на обломки стекла). Он направлен в травмпункт", - сообщается в Telegram Киевской городской военной администрации,

Утром 2 января мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram, что в результате ночных обстрелов столицы повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В городе – аварийные отключения электроэнергии, есть обесточенные объекты теплоснабжения. Водоснабжение столицы осуществляется в штатном режиме.

Атака Украины 31 декабря - 1 января

В субботу, 31 декабря, во время воздушной тревоги прокатилась череда взрывов в разных областях. Россия запустила по Украине ракеты.

В разных областях Украины сработала противовоздушная оборона. В частности, в Киевской, Винницкой, Харьковской, Херсонской, Тернопольской Житомирской, Хмельницкой областях.

В Киеве также было слышно несколько громких взрывов. В сети сообщали о 10 звуках взрыва в Киеве, громче всего было в центре.

Один из взрывов раздался между жилыми домами в Соломенском районе столицы. Также взрывы произошли в Печерском и Голосеевском районах.

Во время атаки на Киев в Печерском районе был ранен журналист из Японии.

Разные степени повреждений получили здания двух школ в Соломенском районе столицы, одна - в Печерском, один детсад в Соломенском районе.

В результате российской атаки на гражданские объекты столицы 1 человек погиб, 20 - пострадали. Госпитализировали 14 пострадавших, шестерым медики оказали помощь на месте.

В ночь на 1 января 2023 года российские войска атаковали Украину с воздуха. Враг запускал, в частности, беспилотники. 45 иранских дронов-камикадзе "Шахед" удалось сбить силам ПВО.

Под ударом оказались в том числе Киев и область. В столице сбитая ракета упала в Шевченковском районе, а в Киевской области зафиксирован "прилет" по объекту инфраструктуры.

Один из дронов упал на спортивной площадке, где играют дети. Оккупанты цинично написали на беспилотнике "С Новым годом".

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