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Владимир Зеленский одобрил рекордное увеличение военного бюджета

27 октября 2022, 17:39

Сообщается, что правительство уже приступило к выполнению бюджетных процедур для обеспечения использования дополнительно выделенных средств.

Владимир Зеленский, украинские военные, ВСУ
Владимир Зеленский / Офис президента Украины, генштаб ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в ЗУ "О Государственном бюджете Украины на 2022 год" (законопроект 8126), предусматривающий увеличение военных расходов на 387 млрд грн.

"Для покрытия дополнительных расходов по общему фонду государственного бюджета увеличены государственные внутренние заимствования и, соответственно, вырос предельный объем государственного долга на 31 декабря 2022 года", - пояснили в Раде.

Увеличиваются расходы на такие ведомства:

  • Минобороны (365,2 млрд грн),
  • МВД (на 12,9 млрд грн),
  • СБУ (на 3,7 млрд грн),
  • ГУР Минобороны (на 3,2 млрд грн),
  • администрации Госспецсвязи (на 1,3 млрд грн),
  • УГО (на 600 млн грн),
  • Службы внешней разведки (45 млн грн).

Сообщается, что правительство уже приступило к выполнению бюджетных процедур для обеспечения использования дополнительно выделенных средств на нужды сектора национальной безопасности и обороны, добавили в Раде.

Военная помощь Украине

Украинские военные своим мощным контрнаступлением изменили динамику войны. США и другие страны ускорят военную помощь Украине. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в начале встречи Рамштайн-6.

В немецком Министерстве обороны сообщили, что в ближайшие недели Украина получит от Германии дополнительные реактивные системы залпового огня MARS II и самоходные артиллерийские гаубицы PzH 2000. Берлин также пообещал отправить ВСУ танки из Греции и Словакии

Франция может предоставить Украине больше военной техники как помощь для борьбы против страны-агрессора России. В частности, нашему государству могут передать новую партию самоходных артиллерийских установок Caesar.

Канада выделяет Украине новый пакет помощи в размере 47 млн долларов. В частности, в состав нового пакета помощи войдет преимущественно нелетальное оборудование. Канада передаст 500 тысяч единиц зимней военной одежды для бойцов ВСУ.

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