Украина может получить новую партию САУ Caesar: Макрон пообещал больше техники

Украина может получить новую партию САУ Caesar/ ОК "Восток", Reuters

Франция может предоставить Украине больше военной техники как помощь для борьбы против страны-агрессора России. В частности, нашему государству могут передать новую партию самоходных артиллерийских установок Caesar.

Сейчас во Франции рассматривают возможность дополнительных поставок такого оружия. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон во время пресс-конференции после заседания первого саммита Европейского политического сообщества, который состоялся 6 октября в столице Чехии Праге.

"Мы обсуждаем эту тему по нескольким механизмам, мы действительно работаем над определенными запросами с государствами-членами Европейского Союза, в частности по новым пушкам Caesar", – отметил Макрон.

Он подтвердил, что Украине передадут больше военной техники для борьбы с РФ.

Также Макрон подчеркнул, что Франция и дальше будет помогать нашему государству в войне против России. В частности, будет предоставлять военное оборудование и проводить обучение украинских военных.

Самоходные гаубицы Caesar – что о них известно

Caesar – это французская 155-мм самоходная артиллерийская установка. Она предназначена для уничтожения живой силы, артиллерийских батарей, дзотов, а также для обеспечения проходов в минных полях и полевых заграждениях.

Во Франции они состоят на вооружении с 2007 года.

Такая пушка может применять весь ассортимент 155-мм снарядов НАТО, в том числе кассетные. Максимальная дальность стрельбы 42 км. Из этой техники можно делать 6 выстрелов в минуту.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сделал сильное заявление относительно войны. Он подчеркнул, что Украина не имеет права оставить эту войну в наследство своим потомкам. Поэтому мы должны уничтожать врага здесь и сейчас, и мы можем это сделать.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что российский диктатор Владимир Путин продолжает сталкиваться с военными неудачами в Украине. В связи с этим его ядерные угрозы кажутся все более реальными. В мире может начаться Армагеддон.

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