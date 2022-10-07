'Врага нужно уничтожить здесь и сейчас': Залужный сделал сильное заявление относительно войны

Залужный сделал сильное заявление относительно войны/ УНИАН facebook.com/CinCAFU

Украина не имеет права оставить эту войну по наследству своим потомкам. Поэтому войну не нужно откладывать на потом – бороться с врагом нужно сейчас.

Мы должны уничтожать врага здесь и сейчас. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, опубликовав соответствующее сообщение в Twitter .

Он отметил, что с такой борьбой, которая сейчас разгорелась в Украине, мир не встречался еще со времен Второй мировой войны. В то же время главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что нашему государству удастся одержать победу над врагом.

"На нашей земле продолжается борьба, масштабов которой мир не видел со времен Второй мировой. Мы не имеем права переложить эту войну на наших детей. Врага нужно уничтожить здесь и сейчас. И мы это можем сделать", – написал Залужный.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что российский диктатор Владимир Путин продолжает сталкиваться с военными неудачами в Украине. В связи с этим его ядерные угрозы кажутся все более реальными. В мире может начаться Армагеддон.

Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель серьезно оскандалилась – она считает, что мир в Европе может существовать только "при участии России". Она призвала мир не игнорировать ядерные угрозы РФ в сторону Украины.

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