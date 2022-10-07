УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Врага нужно уничтожить здесь и сейчас": Залужный сделал сильное заявление относительно войны

7 октября 2022, 08:03

Главнокомандующий ВСУ отметил, что мир не сталкивался с такой борьбой, которая сейчас разгорелась в Украине, еще со времен Второй мировой войны.

'Врага нужно уничтожить здесь и сейчас': Залужный сделал сильное заявление относительно войны
Залужный сделал сильное заявление относительно войны/ УНИАН facebook.com/CinCAFU

Украина не имеет права оставить эту войну по наследству своим потомкам. Поэтому войну не нужно откладывать на потом – бороться с врагом нужно сейчас.

Мы должны уничтожать врага здесь и сейчас. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, опубликовав соответствующее сообщение в Twitter .

Он отметил, что с такой борьбой, которая сейчас разгорелась в Украине, мир не встречался еще со времен Второй мировой войны. В то же время главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что нашему государству удастся одержать победу над врагом.

"На нашей земле продолжается борьба, масштабов которой мир не видел со времен Второй мировой. Мы не имеем права переложить эту войну на наших детей. Врага нужно уничтожить здесь и сейчас. И мы это можем сделать", – написал Залужный.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что российский диктатор Владимир Путин продолжает сталкиваться с военными неудачами в Украине. В связи с этим его ядерные угрозы кажутся все более реальными. В мире может начаться Армагеддон.

Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель серьезно оскандалилась – она считает, что мир в Европе может существовать только "при участии России". Она призвала мир не игнорировать ядерные угрозы РФ в сторону Украины.

Читайте также:

война в Украине вторжение России Валерий Залужный
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

08:47

Машины сгорели полностью: оккупанты обстреляли колонну гражданских в Херсонской области

08:38

Украина может получить новую партию САУ Caesar: Макрон пообещал больше техники

08:30

Как почистить багажник: "волшебные" способы, которые поразят автомобилистовВидео

08:03

"Врага нужно уничтожить здесь и сейчас": Залужный сделал сильное заявление относительно войны

07:56

ВСУ "покрошили" оккупантов: вражеские склады и база "взлетели" в воздух на юге - БратчукВидео

Реклама
07:21

Ядерный шантаж Путина: мир может столкнуться с Армагеддоном - БайденВидео

07:05

Покровская родительская суббота 2022: что праздновать и какВидео

06:59

Шойгу и Герасимов потопают на фронт рядовыми?мнение

06:56

Меркель серьезно оскандалилась: она считает реальным мир в Европе лишь "с участием России"Видео

06:32

Оккупанты в панике готовятся к провокациям: будут заходить в села в форме ВСУ - ГайдайВидео

05:39

Путлер капут: астролог назвал месяц смерти Путина и рассказал, как его убьютВидео

05:33

Гороскоп на неделю 10-16 октября: Тельцы поймают удачу за хвост, а Львам лучше держать рот на замкеВидео

05:00

ВСУ хорошим темпом будут наступать до Херсона, но у города войска РФ попытаются дать бой – ЖдановВидео

04:41

Как быстро собрать мелкие осколки стекла с различных поверхностей: главные секреты

04:05

"Настюха, тренируйся, мобилизация ждет!": неуклюжая Волочкова опозорилась в спортзале

03:30

Украину "разжарит" в октябре: синоптик назвал сроки бабьего летаВидео

03:20

90% хозяек делают ошибки: как правильно варить сосиски - простой рецепт приготовленияВидео

02:43

"Титни" снова в деле: Бритни Спирс в одной шляпе широко раздвинула ноги на камеру

02:10

Россияне массово сдаются в плен еще до попадания на фронт - МалярВидео

01:40

Как натереть свеклу и не испачкаться: секрет опытных хозяек

Реклама
00:51

Приметы на 7 октября: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы не остаться без денегВидео

06 октября, четверг
23:55

Самый плохой мир в Украине лучше войны - ЭрдоганВидео

23:32

Угроза ядерного удара: зачем принимать йодид калия и в каких дозах

23:11

ВСУ за шесть дней освободили 500 квадратных километров на Херсонщине - ЗеленскийВидео

22:46

В Беларуси заявили о готовности развернуть войскаВидео

22:13

На Банковой пояснили, что имел ввиду Зеленский говоря о "превентивном ударе"Видео

22:09

"Учились плохо. Были отчислены": Дмитрий Комаров высмеял "могилизированных" солдат РФ

22:03

"Козел отпущения": в Кремле ищут замену Шойгу из-за позорных провалов в УкраинеВидео

21:49

У Зеленского сравнили Путина с диктатором-людоедомВидео

21:30

Истерика и вой: в Москве взбесились из-за предложения Зеленского о превентивном удареВидео

21:10

Лыжню предательнице: одесситка Регина Тодоренко снимется в популярном российском шоу

21:08

В Раде резко высказались о новом бредовом предложении РФ по переговорам

20:55

Гороскоп на октябрь-2022 для всех: Весы ухватят бога за бороду, а Скорпиона ждут неудачиВидео

20:52

Ядерный шантаж Кремля: Зеленский предложил превентивный ударВидео

20:46

Оккупанты могут бомбить Украину в день рождения Путина - ГенштабВидео

20:28

Настоящего Путина убрали: эксперт рассказал о двойниках президента РФВидео

20:20

Люди кладут соду в гречку вопреки возмущениям кулинаров: зачем они так делают

20:15

Залужный обсудил контрнаступление ВСУ с генералом США: что решилиВидео

20:10

Приметы на 8 октября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы удачу в дом привлечьВидео

20:04

В Украину идет аномальная жара: синоптики рассказали о рекордной жареВидео

Реклама
19:48

Захватили оружие и боеприпасы: в Крым из Херсонской области прорвалась банда дезертиров РФФотоВидео

19:19

Тактика выжженной земли: враг подрывает дамбы и уничтожает здания - ГенштабВидео

19:14

Почему так спешит Россиямнение

19:11

Разводят костер на трупах: командиры РФ сжигают даже недавно мобилизованное "мясо" - МалярВидео

19:07

"Полный бардак, все шатаются и пьют": путинские "чмобики" мрут в РФ, не доезжая до фронтаВидео

18:43

"Они как муравьи": Олег Жданов спрогнозировал ход контрнаступления ВСУ

18:39

Зеленский рассказал, почему Путин требует переговоры с УкраинойВидео

18:30

Контрнаступление ВСУ: оккупантов выбили из 120 населенных пунктов на двух направленияхВидео

18:26

Роман Цимбалюк: страшилки Путина не работаютВидеоблоги

18:24

Что вы увидели первым: тест по картинке расскажет о вашем будущем

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буря
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять