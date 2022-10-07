ВСУ "покрошили" оккупантов: вражеские склады и база "взлетели" в воздух на юге - Братчук

Украинские военные уничтожили вражеские склады в Николаевской, Запорожской и Херсонской областях.
Украинские защитники продолжают наносить мощные удары по позициям российских оккупантов. ВСУ разбомбили вражескую базу в оккупированном Херсоне. Об этом заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
"Демилитаризация орды", - написал Братчук.
Также "прилеты" по российским позициям были в Николаевской, Запорожской и Херсонской областях. Там украинские военные уничтожили склады с боеприпасами оккупантов:
- Снигиревский район Николаевской области (один склад);
- Бериславский район Херсонской области (два склада);
- Пологовский район Запорожской области (один склад).
Наступление ВСУ на юге
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаевской области город Снигиревка начинают оставлять российские оккупационные силы.
Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в ходе брифинга в Медиа-центре Украина.
Как он подчеркнул, по неподтвержденным сведениям, Снегиревку покинули офицеры противника.
Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций.
Наталья Гуменюк подтвердила, что ВСУ зажали оккупантов между своими позициями и правым берегом Днепра. Таким образом в этом месте может образоваться "котел". РФ надеется, что десантникам получится изменить ситуацию.
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