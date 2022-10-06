ВСУ освободили от оккупантов 400 кв. км Херсонской области – ОК Юг

Контрнаступление защитников Украины на Юге продолжается / Фото УНИАН

Вооруженные силы Украины меньше чем за неделю деоккупировали 400 квадратных километров Херсонской области. Об этом сообщила на брифинге 6 октября руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Контрнаступление защитников Украины продолжается. У ВСУ есть успехи.

"У нас успехи достаточно убедительны. Направления мы не называем, но уже более 400 квадратных километров Херсонщины освобождены от оккупантов. И мы продвигаемся дальше", – сказала Гуменюк.

Она добавила, что на южном направлении ситуация остается сложной и развивается очень динамично. Но украинские военные продвигаются. По нескольким направлениям углубление по линии фронта происходит до 20 километров.

В то же время российские захватчики совершают мощные обстрелы освобожденных территорий и тыловых районов из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии.

Контрнаступление ВСУ на Херсонщине

Силы обороны Украины готовятся к наступательным действиям к северо-западу от временно оккупированного Херсона. Как говорится в сводке Института изучения войны, группировка якобы наращивается вокруг Посад-Покровского, Александровки и поселка Терновые Поды. По данным экспертов, офицерский состав армии РФ якобы сбежал из Снигиревки, при этом оставив там контингент российских военных.

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сообщил 6 октября, что из Новой Каховки Херсонской области, захваченной РФ, сбежали российские оккупанты. По предварительным данным, путинских солдат перебросили в Берислав.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что армия Украины в Херсонской области проводит блестящее контрнаступление. Там частично обвалился фронт, поскольку освобождение Давыдова Брода уже является большой победой. Если они потеряют Снигиревку, рухнет все "оборона" оккупантов на правом берегу Днепра. Идет давление на россиян возле захваченного Херсона, но враг так просто не сдастся.

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