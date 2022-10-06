ВСУ готовятся освободить важный город на Юге, оккупанты обратились в бегство - ISW

ВСУ продолжают планомерно уничтожать логистику и резервы российской армии / Фото УНИАН

Силы обороны Украины готовятся к наступательным действиям к северо-западу от временно оккупированного Херсона. Как говорится в сводке Института изучения войны, группировка якобы наращивается вокруг Посад-Покровского, Александровки и поселка Терновые Поды.

По данным экспертов, офицерский состав армии РФ якобы сбежал из Снигиревки, при этом оставив там контингент российских военных. Аналитики ISW допускают, что командование путинской армии может отводиться из Снигиревки в ожидании контратаки ВСУ.

"Потеря российскими войсками Снигиревки стала бы значительным событием, учитывая положение города на западном берегу реки Ингулец. Потеря российскими войсками контроля над рекой Ингулец еще больше изолирует Херсон с востока и повысит уязвимость города перед украинским окружением", – пишут военные эксперты.

В Институте изучения войны подчеркнули, что путинские войска сосредоточены на украинском контрнаступлении к северо-западу от Херсона из-за опасений, что украинские силы создают условия для наступления непосредственно на областной центр.

В свою очередь, ВСУ продолжают планомерно уничтожать логистику и резервы российской армии. Удары украинских военнослужащих были нацелены на российские тыловые, транспортные и командные средства и районы сосредоточения на всей территории Херсонской области.

Ситуация на Херсонщине - отчет ISW / understandingwar.org

Отмечается также, что Вооруженные силы Украины за последние 48 часов добились значительных успехов, освободив ряд населенных пунктов в Херсонской области. Тем временем российские оккупационные войска на Херсонщине вынуждены эвакуировать раненых к переправам через реку Днепр, а также уничтожать собственные запасы боеприпасов во время отхода.

Освобождение Херсонской области

Армия Украины начала решающую битву за юг с войсками России. Боевые действия на южном фронте нужно завершить до зимы, чтобы избежать сложностей с продолжением наступления, пишет Financial Times. Российские войска укрепились на своих позициях, поэтому с атаками могут быть определенные сложности. Однако украинцы могут уже к середине ноября освободить Херсон.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что армия Украины в Херсонской области проводит блестящее контрнаступление. Там частично обвалился фронт, поскольку освобождение Давыдова Брода уже является большой победой. Если они потеряют Снигиревку, рухнет все "оборона" оккупантов на правом берегу Днепра. Идет давление на россиян возле захваченного Херсона, но враг так просто не сдастся.

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