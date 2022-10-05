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ВСУ давят на войска РФ у Херсона, фронт частично посыпался – эксперт

5 октября 2022, 18:24

Оккупанты могут потерять контроль над Снегиревкой, и тогда линии "обороны" войск РФ на правом берегу Днепра уже не будет, считает Александр Мусиенко.

Херсон ВСУ войска РФ
Войска России получили команду не выходить из Херсона - эксперт / Коллаж Людмила Денисова, УНИАН, Reuters

Армия Украины в Херсонской области проводит блестящее контрнаступление. Там частично обвалился фронт, поскольку освобождение Давыдова Брода уже является большой победой. Если они потеряют Снегиревку, рухнет все "оборона" оккупантов на правом берегу Днепра. Идет давление на россиян возле захваченного Херсона, но враг так просто не сдастся. Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Как сообщает 24 канал, он рассказал о том, что на Херсонщине случился частичный обвал фронта, на что указывает освобождения Давыдова Брода. Там у россиян были достаточно крепкие позиции. Теперь оккупанты постоянно попадают в ловушку.

По мнению эксперта, российские войска будут отходить на север Херсона. Не исключено, что ближе к Бериславу. Там они попытаются закрепиться на позициях.

"В запасе россиян на правом берегу еще осталась Снигиревка, если они потеряют ее – линия обороны на правом берегу вообще пропадет. А мы видим, что именно это сейчас и происходит", - считает Мусиенко.

Аналитик отмечает, что, несмотря на бегство россиян на ряде участков фронта, просто так они из Херсонской области не уйдут.

"Дальше укрепленные районы уже аж вокруг Херсона, поэтому увидим, как ситуация будет развиваться", - говорит специалист.

Также он добавил, что давление на Херсон идет по всем направлениям. Оккупанты оказывают сопротивление. Однако схожая ситуация была в том же Лимане Донецкой области, где захватчики держались, но все же попали в окружение.

"На мой взгляд, такой приказ о "не отступать" они получили сверху. Поэтому даже со значительными потерями россияне будут стоять. Но похожая история была и в Лимане, там россияне тоже до последнего стояли, но все же попали в окружение ВСУ", - подчеркнул Александр Мусиенко.

Контрнаступление армии Украины на Херсонщине

ВСУ проводят военную операцию в Херсонской области, направленную на освобождение региона от российской оккупации. Президент Владимир Зеленский 2 октября подтвердил освобождение двух населенных пунктов – Архангельского и Миролюбовки. Глава государства поблагодарил военных за успешную работу.

В Оперативном командовании Юг 4 октября сообщили, что благодаря слаженным действиям сил обороны Украины войскам удалось освободить несколько населенных пунктов. Речь идет о Давыдовом Броде, Крещеновке, Любимовке, Золотой Балке, Беляевке, Украинке, Малой Александровке и Большой Александровке.

В Институте изучения войны полагают, что ВСУ смогли достичь серьезных успехов в ходе боевых действий на Херсонщине. Украинская армия сокрушает малоукомплектованные российские войска на севере региона. Захватчики вынуждены отступать.

Смотрите видео ТСН - Украина скоро может освободить часть Херсонской области

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