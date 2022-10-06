Отступление РФ на юге: оккупанты сбежали из Новой Каховки - Хлань

Оккупанты исчезли из Новой Каховки / t.me/DIUkraine / Соцсети

Из Новой Каховки Херсонской области, захваченной РФ, сбежали российские оккупанты, рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

По предварительным данным, российских оккупантов из Новой Каховки перебросили в Берислав. Об этом он пишет в своем Facebook.

"Из Новой Каховки есть сообщение, что из города исчезли орки. Даже ларьки с шаурмой, которую они так любят, не имеют выручки. Хотя обычно там скапливаются в очереди, для них это большой деликатес. По предварительной информации, всех отправили в Берислав, где "ничего не происходит и паники нет". Есть подозрение, что скоро наедятся, но не шаурмой", - добавил Хлань.

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Наступление ВСУ на юге

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаевской области город Снигиревка начинают оставлять российские оккупационные силы.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в ходе брифинга в Медиа-центре Украина.

Как он подчеркнул, по неподтвержденным сведениям, Снегиревку покинули офицеры противника.

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций.

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