Отступление РФ на юге: оккупанты сбежали из Новой Каховки - Хлань

Российских оккупантов из Новой Каховки могли перебросить на другое направление, рассказал Сергей Хлань.
Из Новой Каховки Херсонской области, захваченной РФ, сбежали российские оккупанты, рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.
По предварительным данным, российских оккупантов из Новой Каховки перебросили в Берислав. Об этом он пишет в своем Facebook.
"Из Новой Каховки есть сообщение, что из города исчезли орки. Даже ларьки с шаурмой, которую они так любят, не имеют выручки. Хотя обычно там скапливаются в очереди, для них это большой деликатес. По предварительной информации, всех отправили в Берислав, где "ничего не происходит и паники нет". Есть подозрение, что скоро наедятся, но не шаурмой", - добавил Хлань.
Наступление ВСУ на юге
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаевской области город Снигиревка начинают оставлять российские оккупационные силы.
Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в ходе брифинга в Медиа-центре Украина.
Как он подчеркнул, по неподтвержденным сведениям, Снегиревку покинули офицеры противника.
Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций.
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