ВСУ ударили по мосту в Новой Каховке и переправе РФ: оккупантов уничтожили вместе с техникой

На юге ВСУ нанесли удары по позициям оккупантов / Фото УНИАН

Авиация Сил обороны нанесла два удара по вражеским позициям, ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 170 огневых задач, сообщает Оперативное командование Пивдень.

В результате боевой работы уничтожено 11 оккупантов, 2 танка Т-80 и 2 самоходные пушки 203 калибра "Пион", говорится в сообщении в Facebook.

"Силу огневого контроля почувствовали районы сосредоточения живой силы и боевой техники, понтонная переправа в районе Дарьевки и мост в районе Новой Каховки. По результатам нашей боевой работы подтверждено уничтожение 11 оккупантов, 2 танков Т-80, боевой машины десанта и 2 самоходных пушек 203 калибра Пион", - уточнили в ОК Пивдень.

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Там добавили, что шторм в море сохраняет угрозу минной опасности, "которой не смог избежать в том числе румынский военный корабль".

Напомним, ранее сообщалось о мощном ударе по Антоновскому железнодорожному мосту в захваченной российскими оккупантами Херсонской области. Появилось видео, на котором видна задымленность, вероятно возникшая в результате удара.

Ранее сообщалось, что украинская авиация нанесла 24 точных ударов по российским захватчикам на юге. Также сильно ударили по противнику ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ.

В результате российское войско потеряло 138 человек личного состава, 31 единицу военной техники и склад боеприпасов. Кроме этого, была поражена паромная переправа близ Берислава.

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