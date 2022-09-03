Валит огромный столб черного дыма: по Антоновскому мосту нанесли мощный удар

Опубликовано видео, на котором видна задымленность, вероятно возникшая в результате удара.
По Антоновскому железнодорожному мосту в захваченной российскими оккупантами Херсонской области снова нанесли удар.
Об этом идет речь в сообщении Управления стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в Telegram.
"Антоновский железнодорожный мост. Кто-то курит сигары", - говорится в сообщении.
При этом с Страткоме опубликовали видео, на котором видна задымленность, вероятно возникшая в результате удара.
Ранее сообщалось о том, что несколько мощных взрывов прогремели в захваченном российскими оккупантами Херсоне. В результате уничтожен комплекс отдыха Затерянный мир, принадлежащий гауляйтеру Владимиру Сальдо.
В местных пабликах херсонцы пишут, что после взрывов в значительной части города исчезла оккупантская мобильная связь, также пишут о перебоях в работе подконтрольного оккупантам интернет-провайдера "СкайНет".
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