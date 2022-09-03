УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Валит огромный столб черного дыма: по Антоновскому мосту нанесли мощный удар

3 сентября 2022, 21:55

Опубликовано видео, на котором видна задымленность, вероятно возникшая в результате удара.

Антоновский мост
Антоновский мост в дыму / Скриншот

По Антоновскому железнодорожному мосту в захваченной российскими оккупантами Херсонской области снова нанесли удар.

Об этом идет речь в сообщении Управления стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в Telegram.

"Антоновский железнодорожный мост. Кто-то курит сигары", - говорится в сообщении.

Видео дня

При этом с Страткоме опубликовали видео, на котором видна задымленность, вероятно возникшая в результате удара.

Ранее сообщалось о том, что несколько мощных взрывов прогремели в захваченном российскими оккупантами Херсоне. В результате уничтожен комплекс отдыха Затерянный мир, принадлежащий гауляйтеру Владимиру Сальдо.

В местных пабликах херсонцы пишут, что после взрывов в значительной части города исчезла оккупантская мобильная связь, также пишут о перебоях в работе подконтрольного оккупантам интернет-провайдера "СкайНет".

Читайте еще:

мост новости Херсона война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:15

Россия готовится к решающему энергетическому удару - Зеленский

21:55

Валит огромный столб черного дыма: по Антоновскому мосту нанесли мощный ударВидео

21:51

Беларусь подтягивает эшелон с ЗРК к границе: эксперт предупредил об угрозеВидео

21:34

Алла Пугачева явилась на похороны Михаила Горбачева с маской ужаса на лице

21:15

Пьяный оккупант жалуется своей женщине на большие потери - разведкаВидео

Реклама
21:13

В Мелитополе гремят новые взрывы: с аэродрома вывозят разбитые вертолеты РФВидео

21:05

Чем быстро вывести с одежды пятна от помидор: простые и эффективные способы

20:42

Дрожит и хромает: в Британии рассказали о диагнозе ПутинаВидео

20:20

Андрей Макаревич высказался о своем включении в список "иноагентов"Видео

19:58

ВСУ "покрошили" спецназ РФ: уничтожено подразделение "элитных" войск оккупантовВидео

19:49

Открытки с юбилеем мужчине и женщине – стильные поздравления в картинках именинникам

19:35

СМИ выяснили, какую "высокую должность" готовят для КадыроваВидео

19:21

Бархатное пламя: Надежда Мейхер сверкнула пышным бюстом в пиджаке на голое телоВидео

19:20

Почему сейчас поднялся крик о Булгакове и его музеемнение

19:09

Мощные удары ВСУ: появились снимки рухнувшего моста в захваченной РФ Новой КаховкеВидео

19:06

Оккупанты применили ядовитый газ против ВСУ в Донецкой области - боец батальона "Свобода"

19:04

Гороскоп на завтра, 4 сентября 2022: Львам – деньги, Стрельцам – сюрпризы, Козерогам – серьезный разговорВидео

19:03

"Ураганами" целят в детей: на Днепропетровщине от вражеского удара погиб мальчикВидео

18:50

День предпринимателя в Украине: поздравления в стихах и прозе, картинки и открытки

18:46

Лунный календарь стрижек на сентябрь 2022: фартовые дни для денег и удачи

Реклама
18:29

Котел для РФ: генерал США спрогнозировал освобождение Крыма и победу Украины в войнеВидео

18:26

Россияне беспощадно бьют из артиллерии по Черниговщине: повреждено много домов

18:07

"Мое время пришло": Кадыров заявил о желании "вовремя уйти" с поста главы ЧечниВидео

17:31

Прилеты по базам оккупантов: в Херсоне и Мелитополе прогремели сильные взрывыФотоВидео

16:52

Взрывы и клубы дыма в центре Севастополя: появилась неожиданная версия новых хлопковВидео

16:43

23-летняя дочь Меладзе сыграла свадьбу в Москве

16:40

В Чернигове на выставке 10-летний мальчик выстрелил из боевого РПГ: 2-летний ребенок в тяжелом состоянии

16:31

Мощная "бавовна" на Луганщине: ликвидирован батальон оккупантов вместе с техникойВидео

15:55

Гороскоп на сентябрь 2022 для Рыб: какие сюрпризы принесет первый месяц осениВидео

15:45

В Украину идут заморозки, но тепло еще вернется: синоптик рассказал, когда ждать бабье лето 2022

15:39

Мощный удар ВСУ на Херсонщине: десятки оккупантов РФ уничтожили вместе с бронетехникойВидео

15:33

Пробили дно: в России сняли эротическую рекламу с полуобнаженными девушками о "спасении коммунизма"Видео

15:31

Приметы на 4 сентября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы деньги впустить в домВидео

15:24

"Дорожка красная от крови украинцев": Астафьева и Анатолич разнесли веселящуюся в Москве Тодоренко

14:58

Залужный показал работу пары Bayraktar: за три дня уничтожили техники РФ на $27 млнВидео

14:48

"Двухсотых" вывозят КамАЗами: ежедневные потери оккупантов серьезно увеличились - АрестовичВидео

14:38

Как быть женой Арестовича: рассказывает супруга чиновника

14:30

РФ накрыла Николаевщину мощным огнем: погиб ребенок, много раненыхФотоВидео

14:18

На Донбассе ВСУ сбили российский ударный вертолет Ка-52 Аллигатор за $10 млн и БПЛА за $7 млнВидео

14:01

"Может быть wow-эффект": оккупанты в панике из-за боевых действий по всей линии фронта - КимВидео

Реклама
14:00

Вывез двух раненых побратимов через минное поле: потрясающая история разведчика "Хана"Видео

13:38

Как и чем поливать комнатные цветы, чтобы хорошо росли и не болелиВидео

13:25

6 очевидных признаков влюбленного мужчины после 40 лет

13:23

Украинский партизан подорвал себя вместе с оккупантами в Токмаке, крикнув "Слава Украине!"Видео

12:30

Нечего шастать: Госдеп США не дал американские визы Лаврову и его 56 приспешникам

12:07

В эфире ТЕТ покажут благотворительный концерт Вечернего Квартала, посвященный украинским военным

12:01

Спасенная блогерша из разбомбленного РФ роддома снялась в пророссийском роликеВидео

11:44

Новым послом Украины в Германии может стать Алексей Макеев: что о нём известноВидео

11:39

США перебросили в Польшу самолет, способный перевозить ядерные бомбы

11:30

Гороскоп на сегодня 3 сентября 2022: Ракам – испытания, Козерогам – враги, Рыбам – деньгиВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости Харькова
Синоптик
Погода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буряПрогноз погоды
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять