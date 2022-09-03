Прилеты по базам оккупантов: в Херсоне и Мелитополе прогремели сильные взрывы

В уничтоженном комплексе Затерянный мир в Херсоне жили оккупанты и коллаборанты.
Несколько мощных взрывов прогремели в захваченном российскими оккупантами Херсоне. В результате уничтожен комплекс отдыха Затерянный мир, принадлежащий гауляйтеру Владимиру Сальдо.
В местных пабликах херсонцы пишут, что после взрывов в значительной части города исчезла оккупантская мобильная связь, также пишут о перебоях в работе подконтрольного оккупантам интернет-провайдера "СкайНет", сообщает херсонское интернет-издание МОСТ.
Как отмечают, в банно-оздоровительном комплексе Затерянный мир были и гостиничные номера для клиентов, которые любили "отдохнуть в интимной обстановке". Известно, что в заведении долгое время жили оккупанты и предатели, сотрудничавшие с ними. Известно, что недавно оттуда выехало немало оккупантов. Была ли это ротация и заселилась ли в "Затерянный мир" новая партия оккупантов, неизвестно. Но именно на верхнем этаже расположены гостиничные номера, где, вероятно, жили оккупанты.
Кроме того, в Сети сообщили о том, что на Херсонщине прогремели взрывы в районе речного порта, близ железной дороги у Антоновки.
Взрывы в Мелитополе
Кроме того, стало известно о том, что в оккупированном Мелитополе прогремело 5 взрывов на аэродроме.
Об этом мэр Мелитополя Иван Федоров написал в своем Telegram-канале.
"5 громких взрывов на захваченном оккупантами аэродроме Мелитополя, где они вероятно раз из 10 пытались расставить свою военную технику. Однако наши силы сопротивления в очередной раз превратили их неудачные попытки в густой черный дым", - отметил Федоров.
Напомним, ранее городской голова Олешек Херсонской области Евгений Рыщук сообщил, что в городе детонирует склад с боекомплектом российских захватчиков.
"Детонирует БК в районе промзоны уже минут 30", - говорится в сообщении.
Ранее ВСУ нанесли удары по российским оккупантам на Юге. Были уничтожены три склада боеприпасов, переправа через Днепр и много живой силы и техники врага.
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