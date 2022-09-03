Мощный удар ВСУ на Херсонщине: десятки оккупантов РФ уничтожили вместе с бронетехникой

ВСУ ударили по оккупантам на юге / Facebook/okPivden

На юге страны Вооруженные силы Украины за ночь ликвидировали более 20 оккупантов и 6 единиц вражеской техники.

"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями продолжено выполнение огневых задач, в том числе и по районам сосредоточения живой силы, оружия и техники врага. Результатом является уменьшение мощности вражеских войск на 22 рашиста, 1 танк, гаубицу 122-го калибра и 2 – 152-го "Мста-Б", 2 единицы авто-бронетехники", - говорится в сообщении Оперативного командования Пивдень.

Кроме того, взяты в качестве трофеев 5 единиц вражеской бронированной техники и зенитная установка.

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Также сообщается, что получили повреждения и спешно ретировались вражеский вертолет Ка-52 и бомбардировщик Су-24, которые наносили авиаудары по позициям ВСУ.

В свою очередь городской голова Олешек Херсонской области Евгений Рыщук сообщил, что в городе детонирует склад с боекомплектом российских захватчиков.

"Детонирует БК в районе промзоны уже минут 30", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее ВСУ нанесли удары по российским оккупантам на Юге. Были уничтожены три склада боеприпасов, переправа через Днепр и много живой силы и техники врага.

Вооруженные силы Украины 28 августа нанесли восемь ударов авиацией в районе Нововознесенского, Благодатовки, Новопетровки, Любомировки, Ивановки, Вавилового на Юге и уничтожили живую силу и технику врага. Был ликвидирован 41 российский оккупант. Также уничтожено много техники оккупантов.

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