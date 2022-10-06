"Это котел": на юге ВСУ загнали оккупантов в капкан, прижав к берегу Днепра

ВСУ продолжают наступление на юге / Facebook/MinistryofDefence.UA

На Южном направлении подразделения Вооруженных сил Украины зажали российских оккупантов между своими позициями и правым берегом Днепра.

Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк на брифинге.

"Если будут критически нарушены их возможности перебраться на другой берег – это котел", - подчеркнула она.

По ее данным, военное руководство РФ больше всего полагается на воздушно-десантные войска, которых удалось собрать немало.

В то же время она подтвердила появление на Южном направлении только что мобилизованных россиян и уточнила, что они плохо подготовлены, поэтому служат для российского военного командования только "пушечным мясом".

"Да, уже есть факты появления на нашем участке так называемых "свежих мобилизованных", однако не свежих по качеству. Они не очень подготовлены и, скорее, выполняют роль пушечного мяса", — добавила Гуменюк.

Наступление ВСУ на юге

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаевской области город Снигиревка начинают оставлять российские оккупационные силы.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в ходе брифинга в Медиа-центре Украина.

Как он подчеркнул, по неподтвержденным сведениям, Снегиревку покинули офицеры противника.

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций.

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