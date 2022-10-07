Меркель считает, что мир в Европе может существовать только "при участии России" / Reuters

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель считает, что мир в Европе может существовать лишь "при участии России". Она призвала мир не игнорировать ядерные угрозы РФ в сторону Украины. Об этом сообщает Тадеѕѕсһаи.

"Пока нам не удалось этого сделать (достичь мира в Европе - Главред), холодная война на самом деле еще не закончилась", - сказала Меркель

Она назвала войну в Украине "глубоким поворотным моментом".

"Это момент, когда нам всем настоятельно рекомендуется серьезно относиться к словам, а не классифицировать их как блеф с самого начала", – сказала бывший канцлер.

Война в Украине

Напомним, Владимир Путин 30 сентября объявил аннексию оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. На "церемонии" присутствовали марионетки Кремля, которых Москва объявила оккупационной "властью".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Россия аннексией Украины решила пойти на эскалацию войны. Он призвал мир показать решительную реакцию на незаконные действия Кремля.

30 сентября президент Владимир Зеленский сделал заявление о том, что Украина подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре.

По словам украинского гаранта, государство уже прошло свой путь для евроатлантической интеграции.

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