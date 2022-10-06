УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В Беларуси заявили о готовности развернуть войска

6 октября 2022, 22:46

Беларуси нацелена на "противостояние современным военным угрозам".

Беларусь, техника
Беларусь / depositphotos.com, t.me/modmilby

Беларусь готова развернуть региональную группировку войск для защиты союзного государства якобы на фоне угроз со стороны соседних стран.

"Нельзя исключить появления реальной угрозы разжигания в Беларуси внутреннего конфликта с дальнейшим внешним вмешательством в его разрешение со стороны Запада, с территории Польши, Литвы, Латвии и Украины", - заявил министра обороны Беларуси Виктор Хренин, передает Белта.

По его словам, в таких условиях политика Беларуси нацелена на "противостояние современным военным угрозам". Для этого были предприняты ряд мер.

"Приняты необходимые решения и для обеспечения коллективной безопасности. Региональная группировка войск и сил Беларуси и России готова к развертыванию и выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства. Органами военного управления всех уровней на системной основе проводится всесторонний анализ складывающейся обстановки на наших границах. Также вырабатываются варианты адекватного реагирования на ее изменения", - добавил Хренин.

Ранее в белорусской оппозиции заявили, якобы самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко собирается вступить в войну против Украины на стороне России. Он якобы планирует бросить в бой 100 тысяч мобилизованных белорусских солдат.

Напомним, в начале сентября в Беларуси был замечен эшелон военной техники, который двигался к украинской границе. Как отметил военный эксперт Олег Жданов, наша разведка говорит, что они накапливают возле границы танки, бронемашины и артиллерию, системы ПВО.

Читайте также:

война в Украине Беларусь Александр Лукашенко
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:32

Угроза ядерного удара: зачем принимать йодид калия и в каких дозах

23:11

ВСУ за шесть дней освободили 500 квадратных километров на Херсонщине - ЗеленскийВидео

22:46

В Беларуси заявили о готовности развернуть войскаВидео

22:13

На Банковой пояснили, что имел ввиду Зеленский говоря о "превентивном ударе"Видео

22:09

"Учились плохо. Были отчислены": Дмитрий Комаров высмеял "могилизированных" солдат РФ

Реклама
22:03

"Козел отпущения": в Кремле ищут замену Шойгу из-за позорных провалов в УкраинеВидео

21:49

У Зеленского сравнили Путина с диктатором-людоедомВидео

21:30

Истерика и вой: в Москве взбесились из-за предложения Зеленского о превентивном удареВидео

21:10

Лыжню предательнице: одесситка Регина Тодоренко снимется в популярном российском шоу

21:08

В Раде резко высказались о новом бредовом предложении РФ по переговорам

20:55

Гороскоп на октябрь-2022 для всех: Весы ухватят бога за бороду, а Скорпиона ждут неудачиВидео

20:52

Ядерный шантаж Кремля: Зеленский предложил превентивный ударВидео

20:46

Оккупанты могут бомбить Украину в день рождения Путина - ГенштабВидео

20:28

Настоящего Путина убрали: эксперт рассказал о двойниках президента РФВидео

20:20

Люди кладут соду в гречку вопреки возмущениям кулинаров: зачем они так делают

20:15

Залужный обсудил контрнаступление ВСУ с генералом США: что решилиВидео

20:10

Приметы на 8 октября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы удачу в дом привлечьВидео

20:04

В Украину идет аномальная жара: синоптики рассказали о рекордной жареВидео

19:48

Захватили оружие и боеприпасы: в Крым из Херсонской области прорвалась банда дезертиров РФФотоВидео

19:19

Тактика выжженной земли: враг подрывает дамбы и уничтожает здания - ГенштабВидео

Реклама
19:14

Почему так спешит Россиямнение

19:11

Разводят костер на трупах: командиры РФ сжигают даже недавно мобилизованное "мясо" - МалярВидео

19:07

"Полный бардак, все шатаются и пьют": путинские "чмобики" мрут в РФ, не доезжая до фронтаВидео

18:43

"Они как муравьи": Олег Жданов спрогнозировал ход контрнаступления ВСУ

18:39

Зеленский рассказал, почему Путин требует переговоры с УкраинойВидео

18:30

Контрнаступление ВСУ: оккупантов выбили из 120 населенных пунктов на двух направленияхВидео

18:26

Роман Цимбалюк: страшилки Путина не работаютВидеоблоги

18:24

Что вы увидели первым: тест по картинке расскажет о вашем будущем

18:20

Сапоги и ботинки сказочной красоты для любой погоды: самая модная зимняя обувь 2022 2023

18:16

Маркл в панике: король Чарльз III заставил принца Гарри и Меган принять скандальное решениеВидео

18:08

Мы можем заходить и занимать Донецк - Жданов

17:58

ВСУ продвигаются к Сватово: освобождена Грековка на ЛуганщинеВидео

17:35

"Башку высунуть не можем": оккупанты завидуют оружию ВСУ и называют себя смертникамиВидео

17:27

"Продаст мать родную": в России разоблачили обманщицу Лолиту

17:12

"Плохая та кума...": Дмитрий Гордон рассказал про роман между Путиным и Оксаной МарченкоВидео

16:59

Москва под прицелом: в Британии раскрыли цели ответных ядерных ударов США по РФВидео

16:54

Опытные хозяйки хранят воду после промывки риса: где применяют жидкость

16:45

"Давайте прямо сегодня": соратница Путина заклянчила у Украины переговорыВидео

16:42

ВСУ стянули технику на Запорожье: Гиркин ждет генерального контрнаступленияВидео

16:29

Путин "не сохранит жизнь" после ядерной атаки: Зеленский назвал причинуВидео

Реклама
16:04

Сюрприз от Go_A и воспоминания о начале войны: что зрители увидят в 6 выпуске шоу Голос країни-12Видео

15:53

Цены на гречку рекордно упали: сколько стоит крупа в УкраинеВидео

15:45

Старлей командовал ротой снайперов РФ: ВСУ уничтожили российского офицераВидео

15:44

РФ не ударит ядерным оружием по линии фронта в Украине - РезниковВидео

15:38

ВСУ выбивают войска РФ с Херсонщины: глубина фронта доходит до 20 км, враг сопротивляетсяВидео

15:37

"Земля бетоном": ВСУ "демобилизировали" российского лейтенанта-пропагандистаВидео

15:22

Из Мариуполя выехала большая колонна грузовиков, битком набитых оккупантамиВидео

15:20

Даниэля Салема ограбили на "нуле" - что украли у звездного защитникаВидео

15:08

Отрицательная мобилизация: из России за границу сбежало больше россиян, чем удалось призватьВидео

15:04

Серьезные проблемы и одни неудачи: астролог назвал крайне опасные даты в октябреВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Праздники
Троица 2023Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Мода и красота
Модные прическиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять