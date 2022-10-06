В Беларуси заявили о готовности развернуть войска

Беларусь готова развернуть региональную группировку войск для защиты союзного государства якобы на фоне угроз со стороны соседних стран.

"Нельзя исключить появления реальной угрозы разжигания в Беларуси внутреннего конфликта с дальнейшим внешним вмешательством в его разрешение со стороны Запада, с территории Польши, Литвы, Латвии и Украины", - заявил министра обороны Беларуси Виктор Хренин, передает Белта.

По его словам, в таких условиях политика Беларуси нацелена на "противостояние современным военным угрозам". Для этого были предприняты ряд мер.

"Приняты необходимые решения и для обеспечения коллективной безопасности. Региональная группировка войск и сил Беларуси и России готова к развертыванию и выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства. Органами военного управления всех уровней на системной основе проводится всесторонний анализ складывающейся обстановки на наших границах. Также вырабатываются варианты адекватного реагирования на ее изменения", - добавил Хренин.

Ранее в белорусской оппозиции заявили, якобы самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко собирается вступить в войну против Украины на стороне России. Он якобы планирует бросить в бой 100 тысяч мобилизованных белорусских солдат.

Напомним, в начале сентября в Беларуси был замечен эшелон военной техники, который двигался к украинской границе. Как отметил военный эксперт Олег Жданов, наша разведка говорит, что они накапливают возле границы танки, бронемашины и артиллерию, системы ПВО.

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