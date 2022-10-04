Лукашенко признал, что Беларусь воюет против Украины / скриншот

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что страна участвует в так называемой "спецоперации".

"Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства", - цитирует белорусского диктатора БЕЛТА.

По его словам, он не хочет "допустить распространение этого конфликта на территорию Беларуси".

"Во-вторых, не допустить нанесения удара по Беларуси под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии. Как я говорил, в спину россиянам стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие", - добавил Лукашенко.

Также он признался, что помогает оккупантам восстанавливаться после штурма украинских позиций.

"Да, мы лечим. Лечили людей, если нужно. Да, мы кормим людей. И не только россиян. Мы больше кормим тех беженцев, бедных, бедных людей, которые по 400-500 человек в сутки прибывают к нам из Украины. Ну как их не накормить, как их не лечить?! Вот такое наше участие в этой военной операции. Другого нет и не будет", - заявил Лукашенко.

Ранее в белорусской оппозиции заявили, якобы самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко собирается вступить в войну против Украины на стороне России. Он якобы планирует бросить в бой 100 тысяч мобилизованных белорусских солдат.

Напомним, в начале сентября в Беларуси был замечен эшелон военной техники, который двигался к украинской границе. Как отметил военный эксперт Олег Жданов, наша разведка говорит, что они накапливают возле границы танки, бронемашины и артиллерию, системы ПВО.

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