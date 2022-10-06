ВСУ за шесть дней освободили 500 квадратных километров на Херсонщине - Зеленский

ВСУ за шесть дней освободили 500 квадратных километров / Офис президента Украины, генштаб ВСУ

Украинские военные освободили уже более 500 квадратных километров территории Херсонской области с начала октября, заявил глава государства Владимир Зеленский в своем обращении в четверг, 6 октября.

"Только с 1 октября и только в Херсонской области от российского псевдореферендума было освобождено и стабилизировано более полутысячи квадратных километров территории и десятки населенных пунктов. Есть успехи и на Восточном направлении", - сказал он.

Зеленский добавил, что обязательно настанет день, когда можно будет отчитаться об успехах на Запорожском направлении.

Также президент отметил, что однажды мы услышим и об освобождении Крыма.

Продвижение ВСУ на Донбассе

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый ранее сделал заявление, согласно которому освобождение Лимана Донецкой области открывает украинским военным путь к Луганщине. Наши войска могут выгнать оккупантов с Кременной, Рубежного и Сватово. После этого появится возможность деоккупировать Северодонецк и Лисичанск.

В Институте изучения войны полагают, что армия Украины за несколько дней смогла достичь серьезного прогресса в районе Лимана Донецкой области. Украинские военные смогли прорвать "оборону" российских захватчиков. В том районе находились "элитные" подразделения оккупантов.

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай 4 октября сказал, что ВСУ практически подобрались к северо-западной админгранице Луганской области. Продолжаются удары по вражеским объектам. Оккупанты атакуют на Донетчине, однако украинские военные отбиваются.

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