ВСУ за шесть дней освободили 500 квадратных километров на Херсонщине - Зеленский

Обязательно настанет день, когда можно будет отчитаться об успехах на Запорожском направлении, заверил президент.
Украинские военные освободили уже более 500 квадратных километров территории Херсонской области с начала октября, заявил глава государства Владимир Зеленский в своем обращении в четверг, 6 октября.
"Только с 1 октября и только в Херсонской области от российского псевдореферендума было освобождено и стабилизировано более полутысячи квадратных километров территории и десятки населенных пунктов. Есть успехи и на Восточном направлении", - сказал он.
Зеленский добавил, что обязательно настанет день, когда можно будет отчитаться об успехах на Запорожском направлении.
Также президент отметил, что однажды мы услышим и об освобождении Крыма.
Продвижение ВСУ на Донбассе
Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый ранее сделал заявление, согласно которому освобождение Лимана Донецкой области открывает украинским военным путь к Луганщине. Наши войска могут выгнать оккупантов с Кременной, Рубежного и Сватово. После этого появится возможность деоккупировать Северодонецк и Лисичанск.
В Институте изучения войны полагают, что армия Украины за несколько дней смогла достичь серьезного прогресса в районе Лимана Донецкой области. Украинские военные смогли прорвать "оборону" российских захватчиков. В том районе находились "элитные" подразделения оккупантов.
Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай 4 октября сказал, что ВСУ практически подобрались к северо-западной админгранице Луганской области. Продолжаются удары по вражеским объектам. Оккупанты атакуют на Донетчине, однако украинские военные отбиваются.
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