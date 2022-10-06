Контрнаступление ВСУ: оккупантов выбили из 120 населенных пунктов на двух направлениях

Украинские военные продвигаются на двух направлениях / Генштаб ВСУ, УНИАН

С 21 сентября Вооруженные силы Украины установили контроль над 93 населенными пунктами в Харьковской области, взяли под контроль более 2400 кв. км Слобожанщины, сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС Украины Алексей Громов.

"С 21 сентября нашим войскам удалось продвинуться вглубь обороны противника на 55 км, установить контроль над 93 населенными пунктами, взято под контроль более 2 тыс. 400 квадратных километров Слобожанщины", – подчеркнул он на брифинге в Military media center.

Кроме того, с 1 октября Вооруженные силы Украины взяли под контроль 29 населенных пунктов на Херсонском направлении, уточнил представитель Генштаба.

"На Херсонском направлении противник за счет резервов пытается контратаковать, чтобы сдержать наступление наших войск и возобновить утраченное положение. С 1 октября 29 населенных пунктов взято под контроль", - добавил Громов.

Продвижение ВСУ на Донбассе

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый ранее сделал заявление, согласно которому освобождение Лимана Донецкой области открывает украинским военным путь к Луганщине. Наши войска могут выгнать оккупантов с Кременной, Рубежного и Сватово. После этого появится возможность деоккупировать Северодонецк и Лисичанск.

В Институте изучения войны полагают, что армия Украины за несколько дней смогла достичь серьезного прогресса в районе Лимана Донецкой области. Украинские военные смогли прорвать "оборону" российских захватчиков. В том районе находились "элитные" подразделения оккупантов.

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай 4 октября сказал, что ВСУ практически подобрались к северо-западной админгранице Луганской области. Продолжаются удары по вражеским объектам. Оккупанты атакуют на Донетчине, однако украинские военные отбиваются.

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