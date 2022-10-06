На Банковой пояснили, что имел ввиду Зеленский говоря о "превентивном ударе"

У Зеленского пояснили его слова о превентивном ударе по рф / Скриншот

Пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров объяснил, что имел в виду Владимир Зеленский говоря о необходимости нанесения превентивного удара странами НАТО про России.

"Коллеги, вы немного далеко зашли со своей ядерной истерией и теперь слышите ядерные удары даже там, где их нет. Президент говорил о периоде до 24 февраля. Тогда нужно было применить превентивные меры, чтобы не разрешить России развязать войну. Напомню, что единственные меры, о которых тогда говорилось, были превентивные санкции. Шантажировать мир взрывами на ЗАЭС и всячески намекать на использование ядерного оружия позволяет себе только государство-террорист Россия. От Украины таких призывов вы никогда не услышите", – отметил Никифоров.

Ядерный шантаж РФ

Ранее сообщалось о том, что в случае применения ядерного оружия в войне с Украиной Россия может получить ответный ядерный удар. Ответный ядерный удар по РФ могут нанести Соединенные Штаты, пишет британская The Sun.

В материале подчеркивается, что США также могут нанести ответный ядерный удар по России, в том числе по Москве.

Напомним, ранее Михаил Гончар объяснил, почему РФ не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины.

"Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда даст РФ определенное тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", - обратил внимание он.

Читайте также