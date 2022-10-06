Истерика и вой: в Москве взбесились из-за предложения Зеленского о превентивном ударе

Дмитрий Песков переврал заявление президента Украины, приписав ему якобы призыв к началу ядерной войны.
В РФ истерически отреагировали на предложение президента Владимира Зеленского о необходимости сделать невозможным ядерный шантаж РФ.
В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью пропагандистам из РИА Новости заявил, что на заявление Зеленского о превентивном ударе "должны обратить внимание все страны мира".
"США, Великобритания де-факто руководят деятельностью Киева, и поэтому они должны нести ответственность за заявления Зеленского", - голосит прихвостень Путина.
При этом он не преминул переврать заявление президента Украины, приписав ему якобы призыв к началу ядерной войны: "Заявления Зеленского - ничто иное, как призыв к началу мировой войны".
В МИД РФ считают, что "Запад разжигает ядерную войну, неуравновешенный Зеленский превратился в монстра, его руками могут уничтожить планету".
Напомним, ранее Зеленский заявил о том, что НАТО должно сделать невозможным применение РФ ядерного оружия.
По его мнению, необходимо ответить на ядерный шантаж РФ превентивным ударом. Об этом он заявил в ходе онлайн-конференции в австралийском Институте Лоуи.
Глава государства убежден в том, что НАТО должно пересмотреть применение своего давления по отношению к ядерному шантажу РФ.
Ядерный шантаж РФ
Ранее сообщалось о том, что в случае применения ядерного оружия в войне с Украиной Россия может получить ответный ядерный удар. Ответный ядерный удар по РФ могут нанести Соединенные Штаты, пишет британская The Sun.
В материале подчеркивается, что США также могут нанести ответный ядерный удар по России, в том числе по Москве.
Напомним, ранее Михаил Гончар объяснил, почему РФ не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины.
"Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда даст РФ определенное тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", - обратил внимание он.
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