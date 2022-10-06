Ядерный шантаж Кремля: Зеленский предложил превентивный удар

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что НАТО должно сделать невозможным применение РФ ядерного оружия.

По его мнению, необходимо ответить на ядерный шантаж РФ превентивным ударом. Об этом он заявил в ходе онлайн-конференции в австралийском Институте Лоуи, трансляция которой проходила в Facebook Офиса президента.

Глава государства убежден в том, что НАТО должно пересмотреть применение своего давления по отношению к ядерному шантажу РФ.

"Превентивные удары, чтобы они (кремлевская верхушка, - ред.) знали, что их ожидает, если они применят ядерное оружие. Не наоборот — ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: "Ах, ты так, тогда получи вот это", - добавил Зеленский.

Ядерный шантаж РФ

Ранее сообщалось о том, что в случае применения ядерного оружия в войне с Украиной Россия может получить ответный ядерный удар. Ответный ядерный удар по РФ могут нанести Соединенные Штаты, пишет британская The Sun.

В материале подчеркивается, что США также могут нанести ответный ядерный удар по России, в том числе по Москве.

Напомним, ранее Михаил Гончар объяснил, почему РФ не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины.

"Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда даст РФ определенное тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", - обратил внимание он.

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