Ядерный шантаж Путина: мир может столкнуться с Армагеддоном - Байден

В мире может начаться Армагеддон / Фото Reuters

Российский диктатор Владимир Путин продолжает сталкиваться с военными неудачами в Украине. В связи с этим его ядерные угрозы кажутся все более реальными. В мире может начаться Армагеддон. Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает CNN.

Он отметил, что сейчас мир находится ближе всего к ядерной катастрофе за последние 60 лет.

"Мы не сталкивались с перспективой Армагеддона со времен Кеннеди и кубинского ракетного кризиса ... У нас есть парень, которого я знаю достаточно хорошо. Он не шутит, когда говорит о потенциальном использовании тактического ядерного оружия, биологического или химического оружия, потому что его армия, можно сказать, значительно неэффективна", — сказал Байден.

Однако он добавил, что Путин не сможет легко использовать тактическое ядерное оружие так, чтобы это не закончилось глобальным Армагеддоном.

"Мы пытаемся выяснить, как далеко Путин зайдет? Где он остановится? Как поведет себя, когда потеряет не только лицо, но и значительную власть?" – добавил Байден.

Американские спецслужбы убеждены, что Путин воспринимает неудачи в Украине, как прямую угрозу своему политическому режиму, что он ассоциирует с угрозой существования РФ. По мнению главы Кремля, это позволяет ему использовать ядерное оружие.

Угрозы Путина применить ядерное оружие

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Путин вряд ли рискнет задействовать ядерное оружие. Однако такого сценария, по мнению гаранта, исключать нельзя.

"Мы не можем заглянуть в голову этому человеку, есть риски. Завтра Путин может сказать: кроме Украины мы также хотим часть Польши, в противном случае мы применим ядерное оружие. Мы не можем идти на такие компромиссы", - отметил Зеленский.

Секретарь СНБО Алексей Данилов полагает, что если Путин хотя бы на шаг приблизится к применению ядерного оружия, мир даст мгновенный ответ. Россию при подобном сценарии в краткосрочной перспективе ждет крах.

Владимир Зеленский заявил о том, что НАТО должно сделать невозможным применение РФ ядерного оружия. По его мнению, необходимо ответить на ядерный шантаж РФ превентивным ударом. Глава государства убежден в том, что НАТО должно пересмотреть применение своего давления по отношению к ядерному шантажу РФ.

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