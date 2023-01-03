Стопроцентный результат: ВСУ за двое суток сбили 84 дрона-камикадзе РФ

Украинские силы противовоздушной обороны за прошлые двое суток сбили 100% дронов, которыми российские войска атаковали территорию Украины.
Такие данные озвучил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона #UAразом во вторник.
"Дроны сбиваются… За двое суток – это и новогодняя ночь, и после новогодней ночи – сбито 84 дрона, то есть 100% дронов было сбито противовоздушной обороной. Таких результатов мы не достигали еще никогда", – сказал он.
Игнат также отметил, что с 11 сентября общее количество сбитых дронов близится к отметке в 1,5 тысячи и "приблизительно немножко меньше и крылатых ракет", учитывая атаки по объектах критической инфраструктуры.
Атака дронов-камикадзе
Напомним, ночью 2 января в ряде областей Украины, в том числе в Киеве и области, была объявлена воздушная тревога из-за атаки дронов-камикадзе. Воздушная тревога длилась более 4 часов. За время атаки сили ПВО сбили в столице 20 вражеских целей.
Как сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, российские войска в ночь на 2 января запустили несколько волн "Шахедов". В Киеве были слышны взрывы.
Один из обломков дрона-камикадзе упал в Деснянском районе столицы. Был госпитализирован 19-летний парень.
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