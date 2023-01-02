РФ намеренно атакует дронами ночью: эксперт назвал причину

Угроза ударов дронами по Украине не исчезает, ведь известно, что РФ договорилась с Ираном о поставках 1700 беспилотников-камикадзе.

РФ намеренно атакует дронами ночью, говорит Селезнев/ УНИАН, Telegram

Страна-агрессор Россия намеренно атакует Украину дронами-камикадзе именно в ночное время, чтобы обойти украинскую противовоздушную оборону.

В темное время суток и при плохих погодных условиях разглядеть в небе "шахеди" гораздо труднее, на это и рассчитывают российские оккупанты. Об этом рассказал экс-начальник пресс-службы Генерального штаба ВСУ полковник Владислав Селезнев, пишет РБК-Украина.

"Это связано с тем, что при неблагоприятных погодных условиях и при ограниченных условиях видимости, а понятно, что ночью небо не так хорошо визуально просматривается. Соответственно россияне считают, что так значительно лучше обойти украинскую ПВО", – пояснил Селезнев.

Кто такой Владислав Селезнев Украинский военный журналист и эксперт. Полковник Вооруженных сил Украины, сообщает Википедия. С ноября 2014 года по 2017 год – начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

По его словам, такие атаки будут продолжаться до тех пор, пока у оккупантов не закончатся иранские дроны. Однако точно определить, сколько у них осталось таких беспилотников, трудно, говорит Селезнев.

В последний раз Иран мог передать РФ около 300 единиц беспилотников типа "Shahed". Учитывая то, как активно страна-агрессор Россия атаковала Украину в последнее время, запасы дронов именно из этих поставок могут уже иссякать.

"Но мы должны понимать, что сначала речь шла о поставках дронов иранской стороной в количестве 1700 штук", – отмечает Селезнев.

Ранее Селезнев отмечал, что вражеская армия вынуждена менять тактику на фронте за неимением артиллерийских снарядов. Оккупанты используют вместо артиллерии другие средства, чтобы обстреливать позиции украинских войск.

Напомним, пресс-секретарь Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат прокомментировал массированные атаки россиян дронами-камикадзе Shahed. Удары иранскими БПЛА истощают украинскую систему противовоздушной обороны, что усиливает необходимость в дополнительных поставках вооружения, говорит он. По его словам, цель массового запуска дронов Shahed – истощить украинскую систему ПВО, нанести удары по объектам критической инфраструктуры и боевому духу украинцев.

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