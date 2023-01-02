"Путин не должен сохранить лицо": посол рассказал, как засадить диктатора РФ за решетку

Если Запад будет пытаться сохранить лицо диктатору РФ, это станет последним гвоздем в гроб послевоенного порядка, отмечает Щерский.

Кшиштоф Щерский рассказал, как засадить Путина за решетку/ сайт Кремля, Twitter Krzysztof Szczerski

Попытки некоторых представителей Запада сохранить лицо российского диктатора Владимира Путина могут лишь окончательно добить тот международный порядок, который сложился после Второй мировой войны.

Если Запад возьмет курс на такое "наведение порядка", которое предполагает сохранение лица Путина, то это может стать "последним гвоздем в гроб послевоенного порядка, символизируемого принципами Устава ООН". Об этом заявил постоянный представитель Польши в Организации Объединенных Наций Кшиштоф Щерский в интервью PAP.

Он рассказал, с чего должно начать международное сообщество для привлечения к ответственности военных преступников, и в первую очередь Путина, за развязанную против Украины кровавую войну.

"Для содержания мира важнейшим вопросом является то, как будут решаться вопросы с Россией. Возможно ли, что российский империализм будет признан идеологией, угрожающей мировому порядку, на том же основании, на каком в свое время был признан немецкий нацизм?", – отмечает Щерский.

Кто такой Кшиштоф Щерский Кшиштоф Мария Щерский – польский политолог и политик. Постоянный представитель Польши при Организации Объединенных Наций с 2021 года, пишет Википедия.

По словам постпреда Польши в ООН, если такое решение будет принято, то это позволит отдать Путина и других военных преступников в международный суд.

"Это открыло бы путь к повторению решений, принятых после окончания Второй мировой войны – лишение России инструментов играть роль глобальной сверхдержавы (в том числе в ООН), отдача под международный суд военных преступников в погонах и костюмах, включительно с Путиным, выплата военных репараций и другие подобные мероприятия", – отмечает дипломат.

Ранее российский политолог Иван Преображенский отмечал, что Путина в 2023 году постигнет новая проблема. Хотя в целом россияне продолжат молча подчиняться путинскому режиму и смиренно будут переносить последствия санкций, на главу Кремля всё больше будут "нападать" матери, жены и другие родные российских оккупантов, погибших на войне против Украины. И он может запустить против них репрессии.

Напомним, ранее российский политолог Дмитрий Орешкин отмечал, что Путин перед полномасштабной войной против Украины был уверен в своей победе, но пока он только проигрывает. РФ оказалась в тупике и движется к катастрофе.

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