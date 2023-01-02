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Путина в 2023 году будет преследовать новая проблема – политолог

2 января 2023, 14:36
Диктатор РФ будет бороться с новой проблемой в своем привычном стиле – с помощью подавления и репрессий.
Путина в 2023 году будет преследовать новая проблема – политолог
Путина в 2023 году будет преследовать новая проблема, считает политолог Иван Преображенский/ kremlin.ru

Российского диктатора Владимира Путина в 2023 году постигнет новая проблема. Хотя в целом россияне продолжат молча подчиняться путинскому режиму и смиренно будут переносить последствия санкций, на главу Кремля всё больше будут "нападать" матери, жены и другие родные российских оккупантов, погибших на войне против Украины.

Они будут высказывать свое недовольство тем, что Путин бросил их родных воевать против украинцев. Такое мнение высказал российский политолог и эксперт из стран Центральной Европы Иван Преображенский в интервью Wirtualna Polska.

Большинство россиян и дальше будут молчать и не выступать против войны, поэтому не стоит ожидать массовых протестов в РФ. Однако матери и жены погибших оккупантов всё чаще будут выступать против Путина.

По словам Преображенского, им терять нечего, поэтому они будут пытаться добиться наказания за смерть близкого человека.

В то же время Кремль будет пытаться подавить протесты.

"Россия очень патриархальная страна, но правители знают, что борьба с женщинами в России непопулярна и трудна. Теперь Кремль не будет спокойно наблюдать, как формируются комитеты солдатских матерей... Россия будет значительно более агрессивным полицейским государством", – отмечает Преображенский.

Ранее российский политолог Дмитрий Орешкин отмечал, что Путин перед полномасштабной войной против Украины был уверен в своей победе, но пока он только проигрывает. РФ оказалась в тупике и движется к катастрофе.

Напомним, в сети появилась инсайдерская информация о том, как российский диктатор Владимир Путин встречал Новый год 2023. В частности, Telegram-канал Генерал СВР пишет, что президент России Владимир Путин встретил Новый год в бункере вдали от Москвы, за Уральскими горами.

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