"Самый грустный и мрачный Новый год": к Путину в бункер срочно вызывали медиков - СМИ

Владимир Путин вместе с Алиной Кабаевой якобы встретил Новый год в бункере далеко от Москвы, за Уральскими горами.

СМИ выяснили, как Путин мрачно встретил Новый год 2023 / скриншот

В Сети появилась инсайдерская информация о том, как российский диктатор Владимир Путин встречал Новый год 2023.

В частности, Telegram-канал Генерал СВР пишет, что президент России Владимир Путин встретил Новый год в бункере далеко от Москвы, за Уральскими горами.

"Ещё относительно недавно президент планировал встречу Нового года у себя в резиденции в Сочи. Однако удар по Крымскому мосту заставил Путина задуматься, а удар по военным аэродромам в Рязанской и Саратовской областях послужил убедительным поводом для переноса встречи Нового года в бункер на "безопасном" расстоянии", - говорится в сообщении.

На празднование были приглашены российский предприниматель, основной акционер и бывший председатель совета директоров банка "Россия" Юрий Ковальчук и директор ФСБ России Николай Патрушев.

"Несмотря на попытку Алины Кабаевой и прислуги создать праздничную атмосферу, всё прошло довольно обыденно, можно сказать скучно. Не помогли ни ёлка, украшенная в красно-белых тонах с обилием гирлянд и мишуры, ни праздничный стол со множеством деликатесов и спиртных напитков, ни даже торт, приготовленный при участии Кабаевой. Путин выглядел уставшим, потчевался исключительно приготовленным специально для него диетическим "пюре", а "праздничные" тосты и разговоры в основном касались войны", - сообщили на канале.

Отмечается, что гости напрасно пытались приободрить президента пожеланиями скорой победы. Ближе к полуночи Путин произнес тост, но потом почувствовал недомогание и удалился.

"К двум часам ночи к президенту были вызваны дежурные медики, которые провели в президентских покоях около двадцати минут. После ухода Путина гости совсем приуныли, а вот сожительница президента России Алина Кабаева как раз, говорят, ожила и повеселела, даже пыталась развлекать присутствующих ещё несколько часов, после чего все разошлись по своим апартаментам. Это была самая грустная и мрачная встреча Нового года для президента и гостей за все время пребывания Путина на вершине власти", - резюмирует Генерал СВР.

Как сообщал Главред, российская пропагандистка Маргарита Симоньян призналась, что встречала Новый 2023 год с грустным лицом, так как ждала "бавовны" в России в новогоднюю ночь, и смогла заснуть лишь под утро.

Напомним, Совет безопасности РФ предупредил президента Владимира Путина о рисках очень скорого начала развала России. По мнению экспертов при Совбезе РФ, первым на выход из состава РФ уже в 2023 году стоит Татарстан и еще две республики.

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