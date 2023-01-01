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"С ледяной тревогой ждали": Симоньян призналась, что боялась удара ВСУ на Новый год

1 января 2023, 17:36
Пропагандистка Маргарита Симоньян рассказала, что заснуть ей удалось лишь под утро.
Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян рассказала, как встречала Новый год 2023 / скриншот

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян призналась, что встречала Новый 2023 год с грустным лицом, так как ждала "бавовны" в России в новогоднюю ночь, и смогла заснуть лишь под утро.

1 января Симоньян написала в своем Telegram-канале, что всю новогоднюю ночь уныло смотрела в бокал с шампанским.

"Эту новогоднюю ночь медиаменеджеры страны провели на иголках. Все мы знали, что крайне вероятны теракты / удары/ что угодно по территории России. Мы с ледяной тревогой ждали этого, уныло глядя на бокал. За пять минут до начальника вдруг понеслось по звонкам и телеграмам, что чуть ли не Омск бомбят. Но быстро сдулось", - написала она.

"Под утро я легла спать, боясь проснуться и понимая, что, скорее всего, разбудят тем самым звонком. И что? И ничего. Ничего, слава Богу, не случилось", – добавила пропагандистка.

'С ледяной тревогой ждали': Симоньян призналась, что боялась удара ВСУ на Новый год

"Бавовна" в России

31 декабря в соцсетях писали, что Россия встречает 2023 год под очень сильные взрывы. В частности, пользователи в панике сообщали о взрывах в Воронеже, Санкт-Петербурге и Белгороде. "Бавовна" звучала также в Ростовской и Курской областях.

В ночь на 26 декабря на российском аэродроме Энгельс, на котором базируются стратегические бомбардировщики оккупантов, раздались мощные взрывы.

Как сообщили в Минобороны страны-агрессора, на малой высоте якобы там пролетел беспилотник. В результате падения его обломков трое российских оккупантов погибли. А самолеты якобы не пострадали.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил − свежие взрывы на российской военной авиабазе "Энгельс" являются последствиями российской агрессии против Украины.

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