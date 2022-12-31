Россия встречает Новый год под мощную 'бавовну': взрывы прогремели во многих городах

Пользователи соцсетей сообщают о взрывах в Воронеже, Белгороде, Санкт-Петербурге, Ростовской и Курской областях.

Россия встречает Новый год под мощную "хлопок" / ua.depositphotos.com

Российские города встречают новый 2023 год под звуки взрывов. Российские паблики сообщают о взрывах в ряде российских городов.

В частности, пользователи соцсетей сообщают о взрывах в Воронеже, Санкт-Петербурге, Белгороде, Ростовской и Курской областях.

Также есть информация об объявлении воздушной тревоги в Москве.

Кроме того, в российском городе Волгодонске на Ростовской АЭС произошел пожар. Местные сайты сообщают, что в результате этого инцидента погиб один работник, другой - находится в реанимации.

Пока официальной информации о взрывах в российских городах нет.

Взрывы на аэродромах РФ

Недавно советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал взрывы на авиабазе в Энгельсе Саратовской области, где базируются стратегические бомбардировщики РФ. Как подчеркнул Подоляк, все, что происходит на военных объектах на территории РФ, является следствием войны, развязанной Кремлем против Украины. Советник главы ОП уверен в том, что новая "бавовна" свидетельствует о потере управляемости властной вертикали в РФ.

Как отметил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, страна-агрессор Россия должна пересмотреть свою агрессивную политику по отношению к цивилизованному миру. В противном случае количество взрывов на ее территории будет лишь увеличиваться. Секретарь СНБО добавил, что РФ также стоит перестать начинать войны.

Кроме того, Данилов отметил, что пожары и взрывы на территории России будут до тех пор, пока вся пока Москва не сгорит. Он подчеркнул, что "бавовна" на российских объектах с каждой неделей будет происходить все чаще и чаще.

Вас может заинтересовать: