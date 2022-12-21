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"Надо вежливо себя вести": Данилов намекнул, что "бавовны" на территории РФ будет больше

21 декабря 2022, 07:43
России стоит перестать начинать войны и научиться вести себя вежливо по отношению к цивилизованному обществу, считает секретарь СНБО Алексей Данилов.
Алексей Данилов, пожар
Алексей Данилов предположил, что взрывов и пожаров в РФ может стать больше / Фото УНИАН, ua.depositphotos.com

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что страна-агрессор Россия должна пересмотреть свою агрессивную политику по отношению к цивилизованному миру. В противном случае количество взрывов на ее территории будет только увеличиваться.

"Я предупреждал, что "бавовна" на России будет нарастать, и она будет с каждым днем все больше и больше. И ничего здесь странного нет, Россия есть Россия. Надо вежливо себя вести по отношению к цивилизованному обществу, и все у вас будет хорошо", - сказал Данилов в эфире телемарафона.

Секретарь СНБО добавил, что РФ также стоит перестать начинать войны.

"Если вы будете в дальнейшем проводить такую политику, как вы сейчас выбрали, то поверьте, будет взрываться не только там, а еще и во многих городах, и как говорится, мало им не будет точно", - отметил чиновник.

Как сообщал Главред, в последнее время в России стало "горячо" - на территории страны-агрессора очень часто стали звучать взрывы и вспыхивать пожары.

В частности, 9 декабря в Москве произошло масштабное возгорание в крупном торговом центре "МЕГА Химки". На месте происшествия раздавались взрывы. Предварительная причина пожара — короткое замыкание на складе с деревянными изделиями.

10 декабря мощный пожар разгорелся в аннексированном Россией Крыму в казармах для военнослужащих. Там размещались мобилизованные оккупанты.

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