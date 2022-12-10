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"Есть погибшие и раненые": в Крыму сгорела казарма с мобилизованными на войну в Украину

10 декабря 2022, 15:59
В казармах могли находиться от сотен до тысяч мобилизованных оккупантов.
Крым
Пожар произошел в воинской части в Крыму / Скриншот

Мощный пожар произошел в захваченном Россией Крыму в казармах для военнослужащих.

Пламя охватило казармы, где размещали мобилизованные оккупанты. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Отмечается, что в казармах могли находиться от сотен до тысяч мобилизованных оккупантов.

Подчеркивается, что пожар возник в казармах в пгт Советский на северо-востоке полуострова.

"Крым, в пгт Советский, сегодня, около 6 утра. Горит казарма, где разместили несколько сотен (по некоторым данным - несколько тысяч) мо***в (мобилизованных ред.). Есть погибшие и раненые", - пишут в сети.

'Есть погибшие и раненые': в Крыму сгорела казарма с мобилизованными на войну в Украину
/ Скриншот

Напомним, ранее прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на авиабазе РФ или рядом с аэродромом, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, которые атакуют ракетами мирные города Украины.

Позже стало известно, что по военному аэродрому в Новофедоровке был нанесен удар украинским оружием. Американские журналисты приводят показания высокопоставленного украинского военного, который знаком с ситуацией.

При этом в Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

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