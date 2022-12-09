В Москве пылает громадный торговый центр: слышны мощные взрывы

В Москве − столице РФ, страны агрессора, произошло масштабное возгорание (общей площадью в 17 тысяч квадратных метров), в крупном торговом центре "МЕГА Химки". Как сообщает местное МЧС, на месте происшествия раздаются взрывы.
По предварительной версии событий, пожар начался на складе магазина OBI. Далее − пламя охватило всю площадь супермаркета. А потом начались взрывы газовых баллонов и банок с красками.
Предварительная причина пожара — короткое замыкание на складе с деревянными изделиями.
Как говорят спасатели, из-за взрывов к тушению пожара не может присоединиться авиация. Предварительная причина пожара — короткое замыкание на складе с деревянными изделиями.
Также сообщается, что в результате взрыва обрушилось одно из перекрытий здания торгового центра.
Напомним, ранее сообщалось о том, что летом 2022 года в центре Москвы, на Лужнецкой набережной, вспыхнул пожар на складе пиротехники. Площадь пожара, по данным спасателей, составляла около 500 квадратных метров.
До того, в в ночь на 9 июня, в российской Рязани произошел пожар в реанимационном отделении больницы имени Семашко. Там находились пациенты с осложнениями после заражения коронавирусом. В результате пожара пострадали 11 человек, из них трое - погибли.
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