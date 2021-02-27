Трагедия в больнице Черновцов: появились новые подробности

По словам директора департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олега Черного, пока не установлено, почему загорелась газета на тумбочке пациента.
В Черновицкой облгосадминистрации уверены, что масштабный пожар в городской больнице произошел не в результате самоподжога пациента. Установлено, что на тумбочке одного из пациентов загорелась газета.
По словам директора департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олега Черного, пока не установлено, почему загорелась газета на тумбочке пациента. Версию с замыканием электропроводки и взрывом кислорода также исключают, сообщает Громадське радіо.
"Я могу сказать, что причиной возгорания 100% не является самоподжог, взрыв кислорода или замыкание электропроводки. Причина поджога - на тумбочке у пациента загорелась газета, но что спровоцировало, что та газета загорелась, есть несколько версий, возможно, электрокипятильник, возможно, аппарат для измерения давления", - сказал он.
Пожар в больнице Черновцов:
- 27 февраля, в Черновцах в палате на 2-м этаже здания городской больницы № 1 произошел пожар, погиб пожилой мужчина.
- По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в палате "загорелась кислородная трубка (хлопок)".
- Первый заместитель начальника Управления ГСЧС в Черновицкой области Александр Айсюк сообщил, что в результате пожара в палате, где лечат больных COVID-19 пациентов, также пострадали два человека: один мужчина травмировался в результате пожара, а другой – надышался угарным газом.
- Один из пострадавших находится в реанимационном отделении с ожогами 3-4 степени.