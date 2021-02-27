Трагедия в больнице Черновцов: появились новые подробности

Появились подробности пожара в больнице Черновцов / Facebook.com/policebukovyna

В Черновицкой облгосадминистрации уверены, что масштабный пожар в городской больнице произошел не в результате самоподжога пациента. Установлено, что на тумбочке одного из пациентов загорелась газета.

По словам директора департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олега Черного, пока не установлено, почему загорелась газета на тумбочке пациента. Версию с замыканием электропроводки и взрывом кислорода также исключают, сообщает Громадське радіо.

"Я могу сказать, что причиной возгорания 100% не является самоподжог, взрыв кислорода или замыкание электропроводки. Причина поджога - на тумбочке у пациента загорелась газета, но что спровоцировало, что та газета загорелась, есть несколько версий, возможно, электрокипятильник, возможно, аппарат для измерения давления", - сказал он.

Пожар в больнице Черновцов: