В Черновцах раскрыли детали смертельного пожара в больнице с COVID-пациентами

В больнице Черновцов произошел пожар / cv.npu.gov.ua

Из-за сильного хлопка и пожара в больнице №1 Черновцов умер пациент пожилого возраста, который лечился от COVID-19, рассказала заместитель главы Черновицкой облгосадминистрации Наталья Гусак.

"Выражаю искренние соболезнования семье погибшего. Он лечился и в очень сложном состоянии находился. И умер, скорее всего... Опять же, врачи будут говорить, это не вопрос самого пожара, скорее всего, это испуг и тяжелое состояние коронавируса, который у него был. Соответственно, родственникам сообщили. Приношу искренние соболезнования", — цитирует чиновницу Мolbuk.ua.

Еще один пациент получил ожоги 3-4 степени, сейчас он в реанимации. Всего в палате в момент взрыва и пожара находились четыре пациента.

Фото из палаты, где произошел взрыв, опубликовал на своей странице в Facebook Черновицкий городской председатель Роман Кличук.

/ Фейсбук Р.Кличука

"Пожар удалось сразу же локализовать, и соседние палаты не пострадали. Но у них пока стоит ужасный запах, поэтому 20 пациентов из этих палат были эвакуированы в другие больницы. Причины возгорания выясняются, но можно уже точно сказать, что это не связано с электропроводкой, и взрыва кислородного баллона точно не было ", - написал мэр.

В отделе коммуникации полиции Черновицкой области сообщили, что в настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства.

/ Фейсбук Р.Кличука

"Работники Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Черновицкой области, прибывшие на вызов, эвакуировали граждан и ликвидировали пожар. В ходе поисково-спасательных работ спасатели обнаружили тело погибшего мужчины. Еще один пациент получил ожоги — врачи отправили его в реанимационное отделение. На месте происшествия полицейские обеспечивают охрану общественного порядка и осуществляют первоочередные необходимые меры для установления причин пожара, которые проводят с привлечением криминалистической лаборатории ГУНП в Черновицкой области, специалистов экспертной службы Черновицкого научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины и ГСЧС", — отметили в полиции.

Пожар в больнице Черновцов: