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В коронавирусной больнице Черновцов был смертельный пожар

27 февраля 2021, 14:14

Пожар в Черновцах унес одну жизнь, сообщили в ГСЧС.

В ГСЧС сообщили, что в больнице Черновцов был смертельный пожар
В больнице Черновцов был смертельный пожар, сообщили в ГСЧС / acc.cv.ua

В Черновцах произошел пожар в городской больнице №1, в которой лечат больных коронавирусом COVID-19.

По предварительным данным, погиб один человек, сообщает acc.cv.ua со ссылкой на сведения Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В ГСЧС добавили, что огонь охватил площадь 30 квадратных метров, из-за возгорания была эвакуация. Причина пожара в Черновцах пока неизвестна.

Пожар возник в одной из палат больницы, в результате возгорания погиб один пациент и пострадали еще два человека, рассказал корреспонденту molbuk.ua первый замначальника управления ГСЧС в Черновицкой области Александр Айсюк.

Айсюк поделился, что один человек травмировался в результате пожара, а еще один – надышалась угарным газом.

Замглавы Черновицкой облгосадминистрации Наталья Гусак в Facebook написала, что в больнице Черновцов был взрыв и есть пострадавшие. По ее данным пациентов переводят в другие медучреждения.

Смертельный пожар в Черновцах – опубликовано видео

новости Черновцов Наталья Гусак
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