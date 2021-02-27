В коронавирусной больнице Черновцов был смертельный пожар

В больнице Черновцов был смертельный пожар, сообщили в ГСЧС / acc.cv.ua

В Черновцах произошел пожар в городской больнице №1, в которой лечат больных коронавирусом COVID-19.

По предварительным данным, погиб один человек, сообщает acc.cv.ua со ссылкой на сведения Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В ГСЧС добавили, что огонь охватил площадь 30 квадратных метров, из-за возгорания была эвакуация. Причина пожара в Черновцах пока неизвестна.

Пожар возник в одной из палат больницы, в результате возгорания погиб один пациент и пострадали еще два человека, рассказал корреспонденту molbuk.ua первый замначальника управления ГСЧС в Черновицкой области Александр Айсюк.

Айсюк поделился, что один человек травмировался в результате пожара, а еще один – надышалась угарным газом.

Замглавы Черновицкой облгосадминистрации Наталья Гусак в Facebook написала, что в больнице Черновцов был взрыв и есть пострадавшие. По ее данным пациентов переводят в другие медучреждения.

Смертельный пожар в Черновцах – опубликовано видео