Ночь огня в Киеве: одновременно пылает два здания

В Киеве горит здание ДВРЗ

Сегодня вечером, 23 февраля, в столице вспыхнул масштабный пожар на Левом берегу в районе ДВРЗ. Загорелась крыша здания, сообщила страница Киев Оперативный в Facebook.

На опубликованном видео видно, что пожар очень сильный. Вся крыша здания горит.

На место происшествия уже прибыли отряды Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, которые занимают тушением пожара.

О жертвах или пострадавших в результате пожара на ДВРЗ информации пока нет.

Также сегодня в столице вспыхнул пожар на заводе Квазар, недалеко от Куреневки, там загорелся склад. На вызов приехали несколько пожарных машин, но они не гасят огонь. В соцсетях предполагают, что они без воды.

"Видимо, сегодня день какой-то "пожароопасный". Сейчас пылает состав на заводе Квазар. Приехало несколько пожарных машин, но похоже, что пустые - без воды, так носятся вокруг, но не тушат. А на небольшом расстоянии от огня составлены какие-то бочки, в них - неизвестно", - сообщили в Киев Оперативный.

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