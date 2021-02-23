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Ночь огня в Киеве: одновременно пылает два здания

23 февраля 2021, 22:59
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На место происшествия уже прибыли отряды Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, которые занимают тушением пожара.

В Киеве горит здание ДВРЗ

Сегодня вечером, 23 февраля, в столице вспыхнул масштабный пожар на Левом берегу в районе ДВРЗ. Загорелась крыша здания, сообщила страница Киев Оперативный в Facebook.

На опубликованном видео видно, что пожар очень сильный. Вся крыша здания горит.

На место происшествия уже прибыли отряды Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, которые занимают тушением пожара.

О жертвах или пострадавших в результате пожара на ДВРЗ информации пока нет.

Также сегодня в столице вспыхнул пожар на заводе Квазар, недалеко от Куреневки, там загорелся склад. На вызов приехали несколько пожарных машин, но они не гасят огонь. В соцсетях предполагают, что они без воды.

"Видимо, сегодня день какой-то "пожароопасный". Сейчас пылает состав на заводе Квазар. Приехало несколько пожарных машин, но похоже, что пустые - без воды, так носятся вокруг, но не тушат. А на небольшом расстоянии от огня составлены какие-то бочки, в них - неизвестно", - сообщили в Киев Оперативный.

Пожары в Украине - о чем ранее писал Главред:

  • В инфекционке Запорожья пожар произошел в ночь на 4 февраля – возгорание случилось в одной из палат-боксов реанимационного отделения, в которой лечили больных коронавирусом COVID-19.
  • В результате пожара погибли три пациента и анестезиолог.После инцидента было открыто производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса – Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности. Уже задержан человек, который в больнице отвечал за пожарную безопасность.
  • В Киеве в воскресенье, 21 февраля, произошел масштабный пожар в общежитии НПУ имени Драгоманова на улице Космической, сообщили в киевском управлении ГСЧС.
  • По прибытии пожарных было установлено, что возгорание возникло в главной электрощитовой, размером 2х3 м.

новости Киева ГСЧС
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