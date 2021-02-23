Ночь огня в Киеве: одновременно пылает два здания

На место происшествия уже прибыли отряды Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, которые занимают тушением пожара.
Сегодня вечером, 23 февраля, в столице вспыхнул масштабный пожар на Левом берегу в районе ДВРЗ. Загорелась крыша здания, сообщила страница Киев Оперативный в Facebook.
На опубликованном видео видно, что пожар очень сильный. Вся крыша здания горит.
На место происшествия уже прибыли отряды Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, которые занимают тушением пожара.
О жертвах или пострадавших в результате пожара на ДВРЗ информации пока нет.
Также сегодня в столице вспыхнул пожар на заводе Квазар, недалеко от Куреневки, там загорелся склад. На вызов приехали несколько пожарных машин, но они не гасят огонь. В соцсетях предполагают, что они без воды.
"Видимо, сегодня день какой-то "пожароопасный". Сейчас пылает состав на заводе Квазар. Приехало несколько пожарных машин, но похоже, что пустые - без воды, так носятся вокруг, но не тушат. А на небольшом расстоянии от огня составлены какие-то бочки, в них - неизвестно", - сообщили в Киев Оперативный.
Пожары в Украине - о чем ранее писал Главред:
- В инфекционке Запорожья пожар произошел в ночь на 4 февраля – возгорание случилось в одной из палат-боксов реанимационного отделения, в которой лечили больных коронавирусом COVID-19.
- В результате пожара погибли три пациента и анестезиолог.После инцидента было открыто производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса – Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности. Уже задержан человек, который в больнице отвечал за пожарную безопасность.
- В Киеве в воскресенье, 21 февраля, произошел масштабный пожар в общежитии НПУ имени Драгоманова на улице Космической, сообщили в киевском управлении ГСЧС.
- По прибытии пожарных было установлено, что возгорание возникло в главной электрощитовой, размером 2х3 м.